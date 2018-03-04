6 yıl sonra maaş ve tazminat ödenmesine karar verildi

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, gelir uzmanı Ahmet Er'in Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alacaklarını almasına 6 yıl sonra karar verdi.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında gelir uzmanı olarak görev yapan Ahmet Er’in, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 10. maddesine bağlı cetvellere göre ödenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu kabul ederek, kurumun Er’e, 15 Ocak 2012 tarihinden itibaren mahrum kaldığı maaş ve tazminat farklarını başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında gelir uzmanı olarak görev yapan Ahmet Er’in, maaş ve tazminatlarının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 10. maddesine bağlı cetvellere göre ödenmesi talebiyle yaptığı başvuru reddedilmişti. Er, başvurunun reddine ilişkin işlemin iptaline ilişkin dava açarak, 15 Ocak 2012 tarihinden itibaren mahrum kaldığı maaş ve tazminat farklarını yasal faiziyle birlikte ödenmesini talep etmişti. Davaya ilişkin karar veren İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Er’in 15.01.2012 tarihinden itibaren mahrum kaldığı maaş ve tazminat farklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. Mahkeme 13 Kasım 2017 tarihli kararında, “Anayasa’nın 123. maddesinin son fıkrasında yer verilen ‘İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür’ hükmü uyarınca, davacının yoksun kaldığı parasal haklarının idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının 15 Ocak 2012 tarihinden itibaren mahrum kaldığı maaş ve tazminat farklarının idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine” ifadelerine yer verdi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mart 2018 17:08

www.evrensel.net