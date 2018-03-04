Afrin operasyonunda 44. gün: Cinderes’te şiddetli çatışmalar

TSK'nin Afrin operasyonunun 4.. gününde Cinderes'te çatışmalar arttı.

TSK ve cihatçı gruplardan oluşan Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), 20 Ocak’dan bu yana sürdürdüğü Afrin operasyonunda 44. üncü gününde.

Dün Raco ilçesinin YPG kontrolünden alındığı duyurulurken DHA bu gün de Afrin’in doğusundaki Şeyh Hadid beldesinin kontrolünün de yoğun çatışmaların ardından TSK’ye geçtiğini ileri sürdü.

Raco’da da yer yer çatışmaların sürdüğü belirtilen haberde, Bülbül ve Raco’nun ardından Şeyh Hadid’in TSK v ÖSO tarafından ele geçirilen üçüncü belde olduğu belirtildi. DHA’ya göre, Mustakan köyü, Şera beldesine bağlı Ali Bedirli ve Kırıklı köyleri de dün itibariyle TSK kontrolüne geçti.

ANHA: AFRİNLİLER CİNDERES’E GİDİYOR

ANHA haber ajansı iske Afrin kent merkezinde yaşayan binlerce kişinin, şiddetli çatışmaların ve hava saldırılarının olduğu Cindires ilçesine gittiğini duyurdu. Dersim Hastanesi önünde toplanan kalabalık kitle konvoy halinde Cinderes’e gitmek için yola çıktı.

TSK tarafından aralıksız hava bombardımanına tutulduğu belirtilen Cinderes’in birçok köyünde TSK-ÖSO güçleri ile YPG arasında çatışmalar yaşanıyor. Hatay’ın Hassa ilçesinin karşısında bulunan Raco, Afrin kentinin kuzeybatısında Cinderes ise güneybatısında yer alıyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mart 2018 17:03

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