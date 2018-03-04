90. Oscar ödülleri: Hollywood, kadın temsilinde geriledi

BBC’nin 100 Kadın ekibinin Bechdel Testi yöntemiyle yaptığı araştırma, Hollywood'un kadınların temsilinde 1930'ların da gerisinde olduğunu tespit etti

BBC’nin 100 Kadın ekibinin Oscar Ödülleri üzerine yaptığı araştırma Hollywood’un kadınları temsil etme konusunda başarısız olduğunu tespit etti. Bechdel Testi yöntemi kullanılarak yapılan araştırmada, 90 yıllık Oscar ödülleri tarihinde kadınların temsiliyetinde azalma gözlemlendi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre geçtiğimiz 90 yılda Akademi’nin En İyi Film Ödülü verdiği filmlerin sadece yarısından azının testi geçebildiğini ortaya koydu. Kadınların temsil oranı ise, 1930’ların da altına geriledi. En İyi Film Oscar’ı alan Moonlight (Ay Işığı), Gladyatör ve Slumdog Millionaire gibi filmlerin yanı sıra bu yıl aday gösterilen iki farklı film de, testi geçemedi.

Bu yıl En İyi Film Oscarı’na aday olan Darkest Hour filminde iki kadın karakterin olmasına rağmen, kadınların birbirleri arasında yaptığı diyaloglarda bir erkek dışında başka bir konunun konuşulmaması testi geçmesini engelledi.

KADINLAR BAŞROLDE DAHA AZ YER ALIYOR

Annenberg Foundation adlı kuruluşun İngilizce konuşulan ülkelerdeki filmleri incelediği araştırma da Oscar’daki duruma benzer veriler sunuyor. Araştırma, 2016 yılında en çok izlenen 100 filmden sadece 34’ünde ana karakter ya da yardımcı karakterin kadın olduğunu gösteriyor. Geena Davis Enstitüsünün, ABD ve İngiltere dışındaki ülkelerde 2010 ve 2013 yılları arasında çekilen filmleri incelediği çalışmasında ise, cinsiyet eşitliği konusunda Çin, Kore, İngiltere, Brezilya ve Almanya gibi ülkelerin bu konuda daha başarılı olduğunu gösterdi.

TESTİ GEÇEN FİLMLER YETERSİZ AMA ÖNEMLİ

Argo ve Schindler’in listesinde en iyi film ödülü alan son 89 filmden 43’ü testteki tüm kriterleri yerine getiriyor. Ama bu filmlerde de sadece kadınlar arasında geçen diyalogların sayısı çok az. Uzmanlar; Ben, Tonya ve Kara Panter gibi filmlerin bu açıdan önemli olduğunu söylüyor. Örneğin dev şirketler Marvel ve Disney’in yapımcılığını üstlendiği Kara Panter’de cesur ve zeki kadın karakterlere yer vermesini önemli bir adım olarak görülüyor.

BECHDEL TESTİ

Bechdel Testi, sinema dünyasındaki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için kullanılıyor. Bir filmin Bechdel Testi’ni geçebilmesi için belli kriterleri tutturması gerekiyor. Bechdel testi yapılırken “İzlediğiniz filmde en az iki kadın karakter, en azından adlarını bileceğimiz kadar kurguya dahil oluyorlar mı?”, “Bu iki kadın karakter, filmde birbirleriyle hiç konuşuyorlar mı?” ve “Bu iki kadın karakter birbirleriyle konuştuklarında, erkekler dışında bir konudan bahsediyorlar mı?” gibi sorulara yanıtlar aranıyor.

NE ZAMAN, HANGİ KANALDA

90. Oscar Ödülleri bu gece beIN Movıes Oscars Hd’den canlı olarak yayınlanacak. Oscar Ödülleri programı saat 24.00’te başlarken ödül töreni ise sabaha karşı saat 04.00’te yapılacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

2018'in Oscar adayları açıklandı

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mart 2018 00:39

www.evrensel.net