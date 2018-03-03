‘TÜİK, 'Yaşam Memnuniyeti' araştırmasına karartma uyguladı’

CHP’li Öztrak TÜİK’in, 2017 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ndan ‘ekonomik durumun vatandaşlar üzerinde etkisini’ gösteren tabloyu çıkardığını açıkladı.

Ekonominin yüzde 7 büyümesinin beklendiği 2017 yılında, vatandaşın mutlu ve umutlu olma düzeylerindeki düşüşe dikkat çeken CHP’li Öztrak, “Ekonomik gelişmelerin bireyler üzerindeki etkisini ölçmeye dönük sorular 2017 Yaşam Memnuniyeti Araştırmasında sorulmadıysa, ekonominin yüzde 7 büyüdüğü bir yılda, ekonomik etkiyi ölçmekten neden vazgeçilmiştir?” diye sordu.

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesiyle, TÜİK’in 2017 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ndan “Ekonomik Gelişmelerin Etkisi” verisinin çıkarılmasını TBMM gündemine taşıdı.

VATANDAŞIN UMUDU 8 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Öztrak’ın soru önergesinde yer alan bilgilere göre TÜİK’in 2017 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nda vatandaşların “mutluluk” ve “umutlu olma” oranlarında önemli düşüşler görüldü. Gelecek için umutlu olanların oranı 2010’dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

EKONOMİK DURUMA KARARTMA

TÜİK, 2017 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nda dikkat çeken bir de değişiklik yaptı. Buna göre geçtiğimiz yıllarda araştırmayla birlikte yayımlanan ve vatandaşlara hayat pahalılığı, borçlar, gelir, işsizlik, ev ve araba sahibi olma durumuyla ilgili sorulan sorular ile yanıtların yer aldığı tablo, bu yıl yayımlanmadı. Türkiye’nin yüzde 7 büyümesinin beklendiği bir dönemde vatandaşın mutlu ve umutlu olma oranlarının gerilemesinin, aynı dönemde ekonomik durumla ilgili verilerin araştırmadan çıkarılmasının izaha muhtaç olduğunu ifade eden Öztrak, Bakan Elvan’a şu soruları yöneltti:

EKONOMİK ETKİYİ ÖLÇMEKTEN VAZ MI GEÇTİNİZ?

“Ekonominin yüzde 7 büyüdüğü söylenen 2017’de, vatandaşlarımızın mutluluk ve umudu neden gerilemektedir? Bu çelişkiyi nasıl izah ediyorsunuz? TÜİK’in farklı verileri arasındaki tutarsızlıklar özellikle son yıllarda artmıştır. Bu uluslararası kuruluşların da dikkatini çekmektedir. TÜİK’in veri kalitesini artırmak amacıyla farklı verileri kullanarak çapraz kontrolleri yapan ve veri kalitesini artıracak önlemler geliştiren bir birim kurmayı düşünüyor musunuz? ‘Ekonomik gelişmelerin bireyler üzerindeki etkisini ölçmeye dönük sorular’ 2017 Yaşam Memnuniyeti Araştırmasında sorulmuş mudur? Bireyler üzerinde ekonomik etkiyi ölçmeye dönük sorular 2017 araştırmasında sorulmadıysa, ekonominin yüzde 7 büyüdüğü bir yılda, ekonomik etkiyi ölçmekten neden vazgeçilmiştir? Bu sorular sorulduysa, cevaplar raporlanıp neden kamuoyuyla paylaşılmamıştır?” (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mart 2018 22:22

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