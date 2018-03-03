Zihinsel engelli çocuğa istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Denizli Çivril’de 14 yaşındaki zihinsel engelli N.D.’ye 4 yıldır cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan 40 yaşındaki S.K. tutuklandı.

Denizli’nin Çivril ilçesinden 14 yaşındaki zihinsel engelli N.D.’nin 4 yıldır 40 yaşındaki S.K. tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Olay N.D.’nin amcasının S.K.’nin evinin deposunda N.D.’yi taciz ederken yakalaması ile ortaya çıktı. N.D.’nin amcası S.K.’yi yakalayarak jandarmaya teslim etti.



Jandarmada ifadesi alınan S.K. küçük kızı 4 yıldır istismar ettiğini itiraf etti. S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Doktor kontrolünden geçen N.D. ise ailesine teslim edildi. (DENİZLİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mart 2018 22:14

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