ADA kapitalizmin hareket yasalarını konuştu

Antalya Dayanışma Akademisi 6. buluşmasında Kapitalizmin Hareket Yasaları ve Sermaye Birikimi başlıklı sunum yaptı.

H.Ulaş VURAL

Tuğba ÇELİK

Antalya



Akdeniz Üniversitesi’nden ihraç edilen barış akademisyenlerinin bir araya gelerek kurdukları Antalya Dayanışma Akademisi’nin 6. dersinde, Dr. Güray Öztepe’nin sunumuyla kapitalizmin hareket yasaları ve sermaye birikimi konusu işlendi.

Eğitim-Sen Antalya Şubesi’nin Kaleiçi Nobel Cafe’de düzenlediği sunumda Öztepe,‘’İşçilerin sermayedarların cebinin dolabilmesi uğruna, kendi masraflarını çıkartacak çalışma süresinden çok daha fazlasını çalışması ve bunun sonucunda da daha fazla emek ve zaman sömürüsünün oluştuğuna’’ dikkat çekti. Öztepe devamında ‘’İşçilerin bu sömürüye ve sermaye baskısına direnebilmelerinin yolunun örgütlenme ve bir araya gelmek’’ olduğuna vurgu yaptı.

‘ÖZELLEŞTİRME KAMUSAL VARLIKLARI YOK EDER’

Öztepe AKP hükümetinin gündeminde olan şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınması ile ilgili olarak ‘’Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle de kamusal varlıkların yok olmaya yaklaştığını ve bunun üretim sürecine vuracağı darbeyle beraber nişasta bazlı şekerlere yönelimin artıp halk sağlığıyla da oynanacağını’’ ifade etti.

Panel bitiminden sonra izleyiciler ve panelist arasında soru ve cevaplarla panel son buldu.



Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mart 2018 17:20

www.evrensel.net