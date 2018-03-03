IŞİD’in infazcıları Urfa'da yakalandı

Urfa'da IŞİD’in infazcıları oldukları iddia edilen Suriyeli M.K. ile U.H., polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Urfa'da IŞİD’in infazcıları oldukları iddia edilen Suriyeli M.K. ile U.H., polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Suriye'de çok sayıda infaz gerçekleştirdiği belirtilen 2 IŞİD’li tutuklanarak cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Suriye'nin Deyrizor kentinde IŞİD’in infazcıları oldukları belirtilen Suriye uyruklu M.K. ve U.H.'nin Şanlıurfa'da bir evde saklandığını belirledi. Ekipler tarafından baskın yapılan evdeki Suriyeli 2 IŞİD’li yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 IŞİD’li, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mart 2018 17:13

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