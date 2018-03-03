Hasta tutuklu Şemsettin Ekinci felç geçirdi

İzmir Şakran 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde beyin kanaması geçiren hasta tutuklu Şemsettin Ekinci kısmi felç geçirdi.

İzmir Şakran 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde beyin kanaması geçiren hasta tutuklu 63 yaşındaki Şemsettin Ekinci kısmi felç geçirdi. Ekinci’nin geçtiğimiz yıl da rahatsızlandığı ancak tedavisi tamamlanmadan yeniden cezaevine götürüldüğü öğrenildi.

İzmir Şakran T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan şeker ve tansiyon hastası tutuklu Şemsettin Ekinci geçtiğimiz hafta Cumartesi (24 Şubat) günü kaldığı koğuşta beyin kanaması geçirdi. Çiğli Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Ekinci, tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Ekinci’nin doktorları sol tarafının kısmi felç geçirdiğini bildirdi. Ekinci’nin ayağa kalkamadığı belirtildi.

23 YILDIR CEZAEVİNDE

Ekinci’nin yurt dışında olan ailesi, olayı duymasının ardından Türkiye’ye geldi. Müebbet hapis cezası ile 1995 yılından bu yana cezaevinde olan Ekinci’nin geçtiğimiz yıl da şeker ve tansiyon hastalıkları nedeniyle kriz geçirdiği öğrenildi. Ekinci’nin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ancak serbest bırakılması yönündeki tüm taleplere rağmen tedavisi tamamlanmadan yeniden cezaevine götürüldüğü belirtildi. (İzmir/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mart 2018 17:08

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