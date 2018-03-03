İzmir'de engelli kadınlar sorunlarına dikkat çekti

İzmir Engelli Kadınlar Birliği üyeleri 8 Mart açıklamasında hem cinsiyetleri hem de engelleri yüzünden çoklu ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtti.

İzmir Engelli Kadınlar Birliği Konak Meydanı’nda bir araya gelerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi hem kadın hem de engelli olduğu için cinsel fiziksel istismara, şiddete maruz kalan toplumsal yaşama katılımda, temel hak ve özgürlüklere ulaşmakta zorlananlar kadınlarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Basın metnini okuyan Emel Gölge, engelli kadınlar hem cinsiyetleri hem de engelleri yüzünden çoklu ayrımcılığa maruz kaldığına dikkat çekti. Gölge, “Ülkemizde engelli kadınların ve kız çocuklarının insan hakları temelinde toplumun diğer bireyleriyle eşit olarak Toplumsal yaşama tam ve etkili katılımlarını sağlayan bir çok yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Fakat ne yazık ki; bu düzenlemelerin uygulamaya geçirilmemesi nedeniyle bizler, bir çok hak kayıplarına uğramakta hatta evimizden dışarıya bile çıkamamaktayız. Oysa Türkiye 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini imzalayıp onaylayarak yürürlüğe koymuştur. Bu sözleşmenin engelli kadınlar ve kız çocuklarıyla ilgili taraf devletleri tahüt altına sokan bir çok düzenlemesi bulunmaktadır” dedi.

'KADINLAR İSTİHDAMA KATILMALI'

Engelli kadın ve kız çocukların, okur yazarlık ve okula gitme oranları oldukça düşük durumda olduğunu da aktaran Gölge, şöyle devam etti: “Kızlarının hayatta çok az imkânı olacağını düşünen ebeveynler de onları okula göndermek istememektedirler. 2010 yılında yapılan engellilerin Sorun ve Beklentileri Araştırmasına göre: Engelli kadınların %54,9’u okuryazar değildir. TÜİK istatistiklerine göre de: okuma yazma bilmeyen engelli kadınlar ile engelli erkekler arasındaki oransal fark %25 olarak hesaplanmaktadır. Birleşmiş Milletler’e göre dünyadaki engelli kadınların sadece dörtte biri iş gücüne dâhildir. İş bulma ihtimalleri engelli erkeklerinkinin yarısı kadardır" dedi.

Engelli kadın özelinde erişilmiş herhangi bir istihdam kotası bulunmadığına da dikkat çeken Gölge "Bu da engelli kadınları istihdam konusunda dezavantajlı konuma sokmaktadır. Hiç bir geliri olmayan Engellilere tanınan ekonomik haklarda aile içinde kişi başına düşen gelir kriteri esas alındığından ekonomik yönden engelli kadınlar eşlerinin, babalarının eline bakmaya mecbur tutulmaktadır. Engelli kadınların Siyasete ve Karar Mekanizmalarına Katılımı da oldukça düşük oranlardadır.” (İzmir/EVRENSEL)





Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mart 2018 17:00

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