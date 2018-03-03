Cenk Tosun’un golü Everton'a yetmedi
03 Mart 2018 16:17
İngiltere Premier'in Lig'in 29'uncu haftasında Cenk Tosun'un ilk golünü attığı deplasman maçında Everton Burnley'e 2-1 mağlup oldu.
İngiltere Premier'in Lig'in 29'uncu haftasında Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, deplasmanda Burnley'e 2-1 mağlup oldu.
Turf Moor'da oynanan karşılaşmada Everton, milli oyuncu Cenk Tosun'un 20'nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarısı 1-0 biten karşılaşmada ev sahibi ekip 56'ncı dakikada Ashley Barnes ve 80'inci dakikada Chris Wood'un golleriyle karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Everton forması giyen Ashley Williams, 86'ncı dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Cenk Tosun, Premier Lig'de çıktığı 5'inci karşılaşmasında ilk golünü kaydederken, 68'inci dakikada Oumar Niasse'ye bıraktı. Bu sonucun ardından Everton 34 puanda kalırken, Burnley 40 puana yükseldi. (DHA)
(SPOR SERVİSİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mart 2018 17:43
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