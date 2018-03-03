İtalya'da sandıktan hükümet çıkmayabilir

İtalya'da faşist cephenin seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak hükümet için yeterli sayıda milletvekili çıkarıp çıkaramayacağı belirsiz.

Yücel ÖZDEMİR

Köln

Avrupa Birliği’nde aşırı borçlanma ve ekonomik durgunluğun halen etkili olduğu ülkelerin başında gelen İtalya yarın sandık başına gidiyor. Toplam 50 milyon seçmenin çağrılı olduğu seçimlerde 630 sandalyeli meclis ve 315 sandalyeli senato için oy kullanılacak.

18 Şubat’tan bu yana kamuoyu araştırması sonucu açıklamanın yasak olduğu ülkede, 81 yaşındaki Eski Başbakan Silvio Berlusconi’nin başını çektiği sağ-faşist cephenin sandıktan birinci çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu cephenin tek başına hükümet kurmak için yeterli sayıda milletvekili çıkarıp çıkarmayacağı belirsiz.

Berlusconi, şimdiden başbakanlığa Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani’yi önerdi. Sağ cephenin tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu sağlamaması durumunda, İtalya’da da, Almanya’da olduğu gibi hükümet kurma sürecinin uzun bir sürece yayılabileceği şimdiden ifade ediliyor.

EKONOMİK SORUNLAR BÜYÜK

Belirsizliğin uzun sürmesi durumunda İtalya’da ekonomik sorunların ve borçlanmanın çok daha fazla artmasından endişe ediliyor. İtalya şu anda yüzde 133 ile AB içinden en fazla bütçe açığı veren ülke durumunda. Toplam 2 trilyon 256 milyar avro borcu bulunuyor.

Hal böyle olunca seçim kampanyasına bütçe açığını kapatma, borçları azaltma damgasını vurdu. Ancak verilen vaatlerin hiçbirinin yerine gelmesi beklenmiyor. Zira ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durgunluk, yeni borçlanmaları adeta zorunlu hale getirmiş durumda.

Bunun farkında olan sosyal demokrat Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Matteo Renzi ve Başbakan Paolo Gentiloni, yeni bir vaat vermeden seçim kampanyası sürdürdüler.

Ülkedeki diğer partiler ise emeklilik maşlarının yükseltilmesini, kreşlerin parasız hale getirilmesini, araba vergisini kaldırmayı, yurtdışına kaçırılan servetin geri getirilmesi için vergi affı getireceğini vaat ediyor.

ANKETLER NE DİYOR?

Sandıktan Berlusconi’nin partisi ile Faşist Matteo Salvini’nin başını çektiği Kuzey Ligi’nin kurduğu sağ-faşist cephe ile popülist 5 Yıldız Hareketi’nin önde çıkması bekleniyor. Tahminlere göre seçimlerden sonra hiçbir parti ve cephe tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu elde edemeyeceği için, kontrol uzun süre Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’de olacak. Bu durumda şimdiden erken seçim de ihtimaller arasında yer alıyor.

Son anketlere göre Berlusconi’nin Forza İtalya’sının en büyük bileşeni olduğu sağ cephe koalisyonunda faşist Kuzey Liga’nın yanı sıra faşist Fratelli d’Italia (FdI) ile bazı küçük partiler yer alıyor. Bu cephenin toplam oyunun yüzde 38 olduğu anketlerde tahmin ediliyordu. Anketlere göre Beppe Grillo’nun başını çektiği Beş Yıldız Hareketi‘nin yüzde 28, DP‘nin de yüzde 22 oyu bulunuyor.

SIĞINMACI DÜŞMANI, IRKÇI KAMPANYA

Seçim kampanyası botunca özellikle sağ-faşist cephede yer alan partiler sığınmacılara yönelik yaygın bir kampanya düzenlediler. Seçimlerin ortasında sığınmacılara yönelik silahlı saldırılar düzenlendi.

Başka kesimlere yaşam hakkı tanımak istemeyen ırkçı grupların yükselişi tehlikeli şekilde devam ediyor.

Berlusconi, seçimlerden sonra 600 bin sığınmacının sınırdışı edileceğini vaat etti. Irkçı tehlikeye karşı geçen hafta sonunda ülke genelinde yapılan protesto gösterilerine 100 bin kişi katılmışsestı.

AB KARŞITLIĞI YÜKSELİŞTE

Sağ-faşist cephedeki partiler ayrıca ekonomik sorunlar nedeniyle AB karşıtı bir söylem de kullanıyorlar. Özellikle küçük faşist partiler açık bir şekilde İtalya’nın AB’den ayrılmasını savunuyorlar. Yine popülist Beş Yıldız Hareketi de AB karşıtı bir söylemi kullanıyor. Sağ-faşist partilerle Beş Yıldız Hareketi’nin bir koalisyon hükümeti kurması durumda, İngiltere’dekine benzer İtalya’da da AB’den ayrılma yönünde adımların atılabileceğinden endişe ediliyor. Ülkedeki ekonomik sorunların artması durumunda bu yöndeki adımların hızlanabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle AB, İtalya’daki seçimlerin sonuçlarını dikkatle izliyor. Sık sık “küçük bir hata İtalya’nın çöküşünü hızlandırabilir” uyarıları yapılıyor. Zira ekonomik sorunlar sürekli derinleşiyor.

2017 sonu itibariyle ekonomideki büyüme yüzde 1.4’te kaldı. 2010’dan bu yana ciddi bir büyüme oranı elde edilemedi. Bu da ülkede işsizlik ve yoksulluğu artırmış durumda. Bu nedenle seçimlerin İtalya halkının sorunlarını çözmeyeceği ortada. Ancak bu sorunları suistimal eden ırkçı partilerin oylarını artırabileceği tahmin ediliyor. Bu çerçevede ülkenin de kendi içinde bölündüğü belirtiliyor. Zengin kuzeyde ırkçı-sağcıların, orta İtalya’da ise halen sosyal demokratların güçlü olduğu belirtiliyor. Seçim sonucunu da asıl olarak güneyden gelecek oyların belirleyeceği tahmin ediliyor.

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mart 2018 04:23

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