‘Yolları seçim zamanı yaparlar’

Kocaeli'nin Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayanlar, aylarca süren alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların düzeltilmemesine tepkili.

Emin KAPTAN

Metin DOĞAN

Kocaeli

Kocaeli Körfez‘de Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayanlar, İSU’nun aylardır süren alt yapı çalışmaları sonrası çamur deryasına dönen ve düzeltilmeyen yollara tepkili.

Kocaeli’nin Körfez İlçesi Yavuz Sultan Selim mahallesinde, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İSU) yaptığı çalışmalar sonrası 2 aya yakın süredir yollar kazı halinde. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, “Herhalde seçimleri bekliyorlar seçim zamanı yapmaya başlarlar” diyor.

İSU’nun alt yapı çalışmaları nedeniyle kazılan yollar tekrar düzeltilmedi, mahalleliler ise duruma tepkili. Mahallede yaşayan Yusuf Şamlı, durumdan rahatsız. Şamlı, su konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, “Yapacak işleri çok herhalde, vatandaşın derdinden daha büyük işleri var ne diyeyim. Paraları mı yok bilmiyorum” diyor.

‘ÇALIŞMA 1 YIL DAHA SÜRECEK’

Yolların bozuk olmasından şikâyetçi olan bir başka isim de mahallede esnaf olan Mehmet Emin Oğuz, çamaşırlarını balkona asamaz duruma geldiğini belirterek, “Tozdan marketi açamıyorum. Gıda malzemesi satıyorum ben burada, arabasını yıkayan bir gün sonra bir daha yıkamak zorunda kalıyor. Yetkililerin bir an önce önem vermesini istiyoruz. Ben ayrı,dükkân sahibi ayrı belediyeye başvurduk ama 1 yıl daha devam edeceğini söylediler çalışmanın” ifadelerini kullandı.

Mehmet Emin Oğuz

Yaşanılan zorluklar sebebiyle belediyeye başvuran Gökhan Gökduman. Yolların çamurlu oluşundan ve tozun evlerin içine kadar girdiğinden yakınan Gökduman, “Biz belediyeye başvurduk çalışmanın devam edeceğini söylüyorlar, bahane uyduruyorlar, herhalde seçimleri bekliyorlar seçim zamanı yapmaya başlarlar” şeklinde konuştu.

Gökhan Gökduman

‘DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUZ’

Melisa Mintamur ise yolların en çok çocukları etkilediğini dile getiriyor.

Melisa Mintamur

Yollardan memnun olmayan Mintamur, sözlerine şöyle devam ediyor: “Sürekli çamur içindeyiz. Çamaşır asamıyoruz, çevreye arabalarını park edenler zorluk yaşıyor, yollar çamur içinde. Çocuklar en çok etkilenenler, okula giderken bu yolları kullanıyorlar. Memnun değiliz, yolların düzeltilmesini istiyoruz.” (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mart 2018 03:50

www.evrensel.net