Süper Lig’de zirvedekiler sahnede

Süper Lig’in 24. haftası bugün oynanacak Kasımpaşa-Osmanlıspor, Başakşehir-Göztepe ve Galatasaray-Karabük maçlarıyla devam ediyor.

Süper Lig’in 24. haftasına bugün 3 maçla devam ediliyor. Günün ilk maçı saat 13.30’da Kasımpaşa ile Osmanlıspor arasında oynanacak. Şampiyonluk yarışı içindeki Başakşehir, 16.00’da Göztepe’yi ağırlıyor. Lider Galatasaray ise 19.00’da Karabük’ün konuğu.

OSMANLISPOR’A ACİL PUAN LAZIM

Evinde çıktığı son 3 maçı kazanan Kasımpaşa ile kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor arasındaki mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. İstanbul ekibi Kasımpaşa, 29 puanla 11. sırada. Başkent ekibi Osmanlıspor ise 20 puanla 17. Süper Lig’de iki takım bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Kasımpaşa 4, Osmanlıspor 2 galibiyet elde etti. Ligin ilk yarısındaki maçı Osmanlıspor, evinde 3-0 kazandı. Osmanlıspor, ligde 6 maçtır kazanamıyor.

BAŞAKŞEHİR GALİBİYET PEŞİNDE

Ligde 47 puana sahip olan ve averajla ikinci sırada bulunan Başakşehir, 36 puanla 7. sırada yer alan Göztepe’yle evinde karşılaşacak. Süper Lig’de ilk kez bu sezon karşı karşıya gelen iki takım arasındaki mücadeleyi Başakşehir, İzmir’de 2-1 kazanmıştı. Başakşehir son 4 maçta 1 galibiyet alabildi, evindeki son 2 maçta ise galibiyet yüzü görmedi. Göztepe ise 6 haftalık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında son verdi. Müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

CİMBOM, KARNESİNİ DÜZELTMEK İSTİYOR

Ligin lideri olan ancak deplasmanlardaki kötü performansıyla dikkat çeken Galatasaray, bu gidişata Karabük karşısında son vermek istiyor. Sarı kırmızılılar son 7 deplasman maçında 6 yenilgi aldı. Bu sezon yalnızca 12 puan toplayabilen ve son sırada olan Batı Karadeniz ekibi, aynı zamanda ligin en az gol atan(16) ve en çok gol yiyen(47) takımı. Ligin ilk yarısındaki maçı sarı kırmızılılar 3-2 kazanmıştı. İki takım arasında bugüne kadar yapılan 19 lig maçının 11’ini Galatasaray kazandı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’ndaki maçı Mete Kalkavan idare edecek. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mart 2018 01:22

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