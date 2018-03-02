'Diktatör diyenleri asacağız' diyen Sedat Peker'e dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' diyenleri bayrak direklerine ve ağaçlara asmakla tehdit eden Sedat Peker'e 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' diyenleri en yakın bayrak direklerine ve ağaçlara asmakla tehdit eden Sedat Peker hakkında 'suç işlemeye tahrik' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 16 Temmuz 2017'de, Çengelköy Mezarlığı'nda düzenlenen anma programındaki konuşmasında belirsiz sayıda kişiyi, "adam öldürme" suçunun işlenmesi hususunda alenen tahrik ettiği belirtilen Peker'in 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ?

Peker açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyenlere yönelik şu sözleri sarf etmişti:

"Bu şımarmış, devletimizin devlet olma geleneğiyle onlara sağladığı imkanlardan dolayı şımarmış bu kişiler sayın Cumhurbaşkanımız için 'diktatör' diyorlar. 'Bizim haklarımızı elimizden aldı' diyorlar. Bunun gibi çeşitli suçlamalar yapıyorlar. Ancak ben biliyorum ki onlar yatsınlar kalksınlar bizim devletimizin devlet olma geleneğindeki öğretilere dua etsinler. Yüce Allah korusun, eceliyle bile olsa sayın cumhurbaşkanımızın bu dünyadaki misafirliği biterse, onlar diktatör neymiş görecekler. Yüce Allah’ın izniyle onlara yakınlık duymuş, onlarla yol almış, onlarla daha sonrasında yolunu ayırmamış bütün herkesi en yakın bayrak direklerine asacağız. En yakın ağaçlara asacağız"

Peker, tehditlerini şöyle sürdürmüştü:

"Bazı aşırı solcular kendilerince nostalji yapıp Bastille Cezaevi’nin geçmişte basılmasını Maltepe Cezaevi’ne yürüdükleriyle eşitleyip kendi aralarında sohbetler yapıyorlar. Tabii ki bunlar duyan kulaklar tarafından duyuldu. Neymiş, Maltepe Cezaevi’nin basacaklarmış, arkadaşlarını çıkaracaklarmış. Büyük bir devrimin başlangıcı olacakmış. Onların düşündüğü gibi cezaevleri de bir gün basılacak. Ancak vallahi onların hayal ettiği gibi değil. Dışarıda yakaladıklarımızın hepsini ağaçlara, bayrak direklerine astıktan sonra o cezaevlerine de gireceğiz. Onları cezaevlerinde de asacağız. Boyunlarından asacağız bayrak direklerine." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mart 2018 23:50

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