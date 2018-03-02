Diyarbakır'da silah satışı yapan dükkanda patlama meydana geldi. Patlamanın tüpten kaynaklandığı ifade edildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesinde silah satışı yapılan iş yerinde akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Tüpten kaynaklandığı belirtilen patlamada, can kaybı ve yaralanma olmadı. Patlamanın şiddetiyle iş yerinin ve yakınındaki bazı dükkânların camları kırıldı.

Patlamanın ardından polis caddeyi trafiğe kapattı, olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. (DİYARBAKIR)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mart 2018 21:11

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