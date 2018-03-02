AKP’den siyasi partiler ve seçim kanunları için çalışma 

AKP Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunları konusunda yeni bir çalışma başlattı. Vekillere ‘yasa çalışmaları’ konulu yazı gönderildi

AKP, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne ilişkin kanuni düzenlemeler için kolları sıvadı. AKP, Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunları konusunda yeni bir çalışma başlattı.

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığından CHP’li milletvekillerine zarfın içinde “yasa çalışmaları” konulu bir yazı gönderildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun imzalı “yasa çalışmaları” konulu gönderilen yazıda, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nin kabul edildiği anımsatılarak, “Kabul edilen yeni sisteme uygun olarak birtakım kanuni düzenlemenin yapılması zaruri hale gelmiştir. Yapılacak bu düzenlemeler, sadece lafzi düzenlemeler değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ruhuna ve çağın gereklerine uygun yapılmalıdır” denildi.

Yazıda, Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunları (Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçim Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu) konusunda yeni bir çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Yazıda, bu kapsamda “Siyasi Partiler Kanunu” ve “seçim kanunları” ile ilgili görüş ve önerilerin e-mail olarak gönderilmesi talep edildi. (ANKA)



Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mart 2018 16:09

www.evrensel.net