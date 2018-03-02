Kenya'da yanlış hastaya beyin ameliyatı yapıldı

Kenya'da bir hastanede, yanlış hastaya beyin ameliyatı yapıldı. Beyin ameliyatına girişen hastanın açığa alındığı belirtildi.

Kenya'da yanlış hastanın kafatası açılarak beyin ameliyatı yapıldı.

BBC Türkçe'nin Daily Nation'un gazetesinden aktardığı haberinde, skandal ameliyatın geçtiğimiz Pazar günü meydana geldiği belirtildi. Kenyatta Hastanesi'ne iki hastanın getirildiği bildirilen haberde, hastalardan birinin beynindeki pıhtı nedeniyle ameliyat edilmesi diğerinin ise tıpta "kapalı baş yarası" denilen kafada travma nedeniyle oluşan şişlik sebebiyle hemşire tarafından görülmesi gerekiyordu. Fakat korkunç bir hata oldu ve ameliyathaneye yanlış kişi getirilip beyin ameliyatı için kafatası açıldı.

Doktorlar, hatayı "ameliyata başladıktan saatler sonra, beyinde pıhtı olmadığını görünce anladı".

KÜNYELER KARIŞMIŞ

Gazete hatanın, hastaların isimlerinin yazılı olduğu künyelerin karıştırılması sonucu meydana geldiğini yazdı. Kenyatta Hastanesi hatadan dolayı derin üzüntü duyulduğunu, doktorun da açığa alındığını açıkladı.

Fakat meslektaşlarının doktorun açığa alınmasına isyan ettiği ve hastaların künyesini karıştıran personelin açığa alınması gerektiğini söyledikleri bildiriliyor.

Hastane yetkilileri o gece yaşanan hatada payı olduğu düşündüğü beyin cerrahının yanı sıra, anestezi uzmanı ve iki hemşireyi de, yani toplam dört hastane personelini açığa aldıklarını açıkladılar. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mart 2018 15:54

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