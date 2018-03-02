‘Özel hastane acillerinde panik halinde imza attırılıyor’

'Özel hastanelerin acillerinde ücret alınmayacak' açıklamasına rağmen panik halinde imza attırılması Meclis gündemine taşındı.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, özel hastanelerin acil servislerinde alınan ücretlere ilişkin haberlerin olduğunu belirterek, konunun Meclis tarafından araştırılmasını istedi. Tanrıkulu, panik halinde acile gelen hastalara hukuki anlamda geçerliliği olmamasına rağmen imzalar attırıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın ‘özel hastanelerin acil servislerine gelen hastalardan ücret alınmayacak’ açıklamasına rağmen bazı özel hastanelerde ücret alındığı haberleri üzerine CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu konuyu meclis gündemine taşıdı. TBMM’ye araştırma önergesi veren Tanrıkulu, acil servise gelen hasta yakınlarına zorla belgelerin imzalatıldığının haberlere konu olduğunu belirterek meclis araştırmasının yapılmasını istedi. Tanrıkulu’nun yazılı olarak sunduğu talebin satır başları şu şekilde:

TESTLERİ SİGORTANIZ KARŞILAMIYOR: Çocuğunu 40 derece ateş ile İstanbul Anadolu Yakasında özel bir hastanenin acil servisine yetiştiren Mehmet Karataş’ın çocuğuna ilk müdahale acil serviste yapılırken, hem Mehmet Karataş üzerinden SGK kapsamında hem de çocuğun özel sağlık sigortası kapsamında iki gün boyunca poliklinikte tedavisine devam edildiği, özel sigortanın kapsamı dahilinde çocuğunun tedavi edildiğini düşünen babanın, hastane çıkışında 196 liralık fatura ile karşılaştığı, ancak yetkililere baba Mehmet Karataş’ın “Acil servise geldiğimiz ilk günü devletin karşılaması lazım. Sonraki iki günü ise özel sigortamdan neden almıyorsunuz?” diye sorması akabinde, “bazı testleri sigortanız karşılamıyor” cevabı verildiği ve baba Mehmet Karataş’ın çocuğunu acile getirir getirmez kendisine sayfalar dolusu evrak imzalatıldığını, panik halinde o evraklarda neler yazdığını bile okumadığını ifade ettiği yine basına yansıyan haberler arasındadır.

UYUŞAN KOLUN TEDAVİSİNE 307 TL: Bir diğer basına yansıyan haberde ise, İstanbul Esenyurt’ta ikamet eden Özkan Uncu’nun kolunda uyuşma, boynunda uyuşma, baş dönmesi ve kalp sıkışıklığı şikayetiyle evinin yakınındaki özel bir hastanenin acil servisine gittiği, tansiyonunun ölçüldüğü, dil altı hapı verildiği ve kan testi yapıldığı, tedavi sonrası çıkan fatura ile büyük şaşkınlık yaşadığı, Devlet Hastanesi çok uzak olduğu için evine 300 metre uzaklıktaki özel hastaneye giden Uncu’ya, tedavi sonrası 307 liralık fatura çıkarıldığı ifade edilmektedir.

PANİK HALİNDE İMZALATILAN BELGE: Durumu acil statüsünde olan hastaların acil servisten giriş yapan yakınlarına, o panik halinde imzalatılan bazı belgelerle,kağıt üstünde, hasta acilden değil poliklinikten girmiş gibi gösterilmesi akabinde, hasta, taburcu olurken ciddi bir fatura ile karşılaşmaktadır. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mart 2018 16:03

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