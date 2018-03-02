Bursa Cezaevindeki ihlaller meclise taşındı

HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, Bursa Cezaevi'ndeki tutukluların yaşadığı hak ihlallerini Meclis gündemine taşıdı.

Bursa H Tipi Kapalı Cezaevinde tutukluların ağır hak ihlallerine maruz kaldığını söyleyen HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e “Hapishanelerde yaşanan hak ihlallerinin son bulması için herhangi bir girişiminde bulunmayarak, cezaevinde yaşanan hak ihlallerini meşrulaştırmıyor musunuz?” diye sordu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, Bursa Hapishanesindeki hak ihlalleriyle ilgili soru önergesi verdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, Bursa H Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan ve aralarında Bursa HDP İl Eş Başkanı Yüksel Akgün ile Emek Partisi Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın’ın da bulunduğu tutukluların işkence ve darpla karşılaştığını hatırlattı. Toğrul önergesinde, “Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere ‘Genelge geldi. Ayakta sayım vereceksiniz’ denilmiş, mahpuslar ayakta sayım vermeyi reddetmişlerdir. Buna karşılık gardiyanlar, “Ayakta sayım verin, yoksa sizinle görüşürüz” diyerek tutuklu ve hükümlüleri tehdit etmişlerdir. Bu tehditlerden sonra hükümlü ve tutuklular toplu bir şekilde havalandırmaya çıkarılmıştır. Burada iki mahpus ciddi derecede darp edilmiş, 6 kişi ise ters kelepçelenerek çıplak ayakla başka bir odaya alınmış, 4 mahpus da ise başka bir odaya alınarak işkence maruz bırakılmıştır. İşkenceye maruz bırakılan mahpuslar 08.00’den akşam 16.00’ya kadar elleri ters kelepçeli bir şekilde bekletilmiştir.” dedi.

AYAKTA SAYIM İÇİN GENELGE GÖNDERİLDİ Mİ?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sorular yönelten Toğrul, önergesinde şu sorulara yer verdi:

“Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan tutuklulara yönelik tek sıra halinde ve ayakta sayım dayatılmasının gerekçesi nedir? Hapishane görevlileri tarafından ayakta sayım yapılacağına dair bir genelge gerçekte gönderilmiş midir? Böyle bir genelge söz konusu ise bu gerekçenin dayanağı ve amacı nedir? Böyle bir genelge söz konusu değilse hapishane görevlilerinin bu tutumlarının sebebi nedir? Bu konuda hapishane yetkilileri hakkında başlatılmış bir soruşturma var mıdır? Halen bir soruşturma başlatılmamışsa gerekçesi nedir? Her gün bir yenisi eklenen hapishanelerdeki hak ihlallerine ilişkin Bakanlığınız tarafından bir çalışma yürütülmemesi ve hapishane görevlilerine dair bir yaptırım uygulanmama gerekçesi nedir? Adalet Bakanı olarak hapishanelerde yaşanan hak ihlallerinin son bulması için herhangi bir girişiminde bulunmayarak, cezaevinde yaşanan hak ihlallerini meşrulaştırmıyor musunuz? Bakanlığınızca, Türkiye’deki infaz rejimi mevzuatının ve politikasının uluslararası insan hakları hukukuna ve özel olarak da mahpus haklarına uygun hale getirilmesi bağlamında çalışmalar yürütülmesini ne zaman gündeminize alacaksınız?” (İstanbul/EVRENSEL)

Bursa H Tipi Cezaevi'nde Evrensel, Cumhuriyet, BirGün yasak

Bursa H Tipinde tutuklulara ayakta sayım zorlaması

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mart 2018 15:46

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