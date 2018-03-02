Dersim'de kargadan 'rahatsız oldular', ağaçları kestiler

Dersim'de askerlik şubesinin bahçesindeki kavak ağaçlarının dalları, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçe gösterilerek kesildi.

Dersim'de çevreden rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Tunceli Askerlik Şubesi'ndeki büyük kavak ağaçlarının dallarını kestiler. Kavak ağaçlarının üzerinde bulunan karga yuvaları ise talan edildi.

Çarşı merkezi Okular Caddesi üzerindeki askerlik şubesinin bahçesinde bulunan büyük kavak ağacının dalları, itfaiye tarafından kesildi. Gerekçe ise çevreyi rahatsız etmesi gösterildi.

Kavak ağacının dalları kesilirken, yuvadaki kargaların havada uçuştuğu görüldü. (Dersim/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mart 2018 15:23

www.evrensel.net