Yıkılan sağlık ocağının yerine 2. mahalle karakolu yapılıyor

Diyarbakır'ın 5 Nisan Mahallesi’nde yıkılan sağlık ocağının yerine ikinci mahalle karakolu yapılıyor. Halk ise karakol değil sağlık ocağı istiyor.

Serpil BERK

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde yıkılan sağlık ocağının yerine mahallede karakol olmasına rağmen yeni bir karakolun yapılması mahalle halkını tedirgin ediyor. Mahalle halkı karakola değil sağlık ocağına ihtiyaçlarının olduğunu dile getiriyor.

Sağlık Ocağı yerine karakol yapılmasını Diyarbakır Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlarla konuştuk.

‘ŞİMDİ SAĞLIK OCAĞI UZAKTA’

Karakol inşaatının az ilerisinde pazar yerine gidiyoruz. 22 yıldır Bağlar’da yaşayan ve yöresel kıyafet dikerek yaşamını sağlayan bir kadınla konuşuyoruz. Kaygılı olduğunu gördüğümüz kadına basın kartımızı gösterip ‘Sağlık ocağı yerine karakol yapılmasına ne diyorsun’ diye soruyoruz. Bağlar da en son polis okuluna dönük saldırıyı hatırlatarak, “Karakol olacağını duyduğumdan beri hep bunu düşünüyorum, saldırı olursa ne yaparız diye. Evim, iş yerim burada ve açıkçası korkuyorum. Evimi taşımayı düşünüyorum. Sağlık ocağı iken bu bina çok iyiydi bahçesi vardı, çocuklarımızı götürünce en azından ağladıklarında bahçeye çıkarabiliyorduk. Şimdi giriş katı ve zemin kattan oluşan bir binaya taşıdılar sağlık ocağını bana uzak oldu ama mecburen gidiyoruz” diyor, ismini sorduğumuzda ise korktuğu için adını vermek istemediğini söylüyor.

‘MAHALLEDE ZATEN KARAKOL VAR’

Mahallede kurulan pazarda dolaşmaya başlıyoruz. Kerem (37) 16 yıldır Bağlar’da yaşıyor, geçimini baharatçılık yaparak sağlıyor. Karakol inşaatına tepki gösteren Kerem, tepkisini şu sözlerle anlatıyor: “Karakola ihtiyacımız yok. Zaten mahallemizde karakol var. 16 yıldır buradayım bir kere bile işim karakola düşmedi. Gelen hiçbir müşterim de bu durumdan memnun değil ama dinleyen kim? Mahallede oturan bir çok kişi taşınacağız diyor bu yüzden. Esnaf olarak bizleri de etkileyecek kimse alışveriş yapmaya gelmez. Bugüne kadar yaptıkları neyi halka sordular? Hiçbir şeyi. Biz ne söylesek de karakol yapılacak.”

‘TAŞINMAYI DÜŞÜNÜYORUM’

Şengül (ev emekçisi) 10 yıldır Bağlar’da yaşıyor. Kapısının önünde sohbet ettiğimiz Şengül, mahalleden taşınmayı düşünenlerden. Gerekçe ise aynı: ‘Korkuyorum.’

Karakola ihtiyaçlarının olmadığını anlatan Şengül, “Yine de yapıyorlar. Evimden taşınmayı bile düşünüyorum. Herhangi bir şey olursa karakola dair bizi de etkiler çünkü karakol evimin yakınında. Eskiden mahallemizde rahattık ama şimdi hep tedirginim akşam olunca çocuklarımı tek tek arıyorum nerede kaldınız diye. Bugün sabah fırına gittim bir tane çocuk da girdi içeriye ekmeğini aldı, çıkarken dışarıda oturanlar kenara çekti çocuğu kimliğine baktılar. Polis olduklarını sonradan anladım. Çocuk çok korkmuştu. Şüpheli gördükleri için böyle yapıyorlar. O çocuğun tedirginliğini unutmuyorum. Çocuklarımın böyle bir şeye maruz kalmasını istemiyorum. Sağlık ocağı yakındı rahatlıkla gidiyorduk tamam şimdi de gidiyoruz ama sağlık sonuçta yakın olması daha iyi” dedi.

‘KARAKOL OLMASI KORKUTUYOR BENİ’

Nuran Güder

Takı dükkanına giriyoruz. İçeri girdiğimizde kolye boncuklarını ipe dizmeye çalışan Nuran Güder’le (23) sohbet ediyoruz. Nuran Bağlar ilçesine 2 yıl önce taşınmış sağlık ocağı yerine karakol yapılmasına o da tepkili. Nedenini sorduğumuz Güder, “Ben Sur’da yaşıyordum çatışmalı süreçten dolayı buraya taşındık. Hiçbir şeyimizi alamadık evimizden, her şeye sıfırdan başladık. Geldikten belli bir süre sonra polis okulunda patlama oldu çok korktuk. Çatışma olduğu için zaten Sur’dan geldik. Burada da aynı şeyi yaşarsak nereye gideceğiz? Karakol olması korkutuyor beni. Eşyalarımızı bile azar azar tamamlıyoruz hâlâ. Sağlık ocağı yakındı rahatlıkla gidiyorduk, şimdi uzağa gitti. Sağlık ocağı olması bizim için daha iyi” diyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mart 2018 04:34

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