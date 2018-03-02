Radon gazı ölçüm cihazı Şırnak’ta tedirginlik yarattı

Sağlık Bakanlığının Türkiye’nin radon gazı haritasını çıkarmak için belirlenen evlere gaz ölçüm cihazı takması, Şırnak’ta tedirginlik yarattı.

İnanç YILDIZ

Diyarbakır

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerji Kurumunun Dünya Sağlık Örgütüne vermek üzere Türkiye’nin radon gazı haritasını çıkarmak için 2017 yılında çalışma başlattı. Bu kapsamda 81 ilde belirlenen 62 bin eve yerleştirilmesi hedeflenen çalışmada, evlere yerleştirilecek bir cihazla evdeki radyoaktif gaz durumu ölçülerek, Türkiye’de radon gazı oranları çıkarılacak.

2019 yılında bitmesi planlanan saha çalışmaları kapsamında Şırnak’ta yeni başlanan çalışmalar kentte geçmişte yaşanan olaylardan kaynaklı halkta tedirginlik yarattı. Şırnak’ta evleri gezen Sağlık Bakanlığına bağlı 3 personelin yeterli bilgi vermemesi üzerine halk, cihazlarının takımına izin vermedi.

‘BURADA KİMSE KİMSEYE GÜVENMİYOR’

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Aydın Özdemir, “Burada güven yok. Kimse kimseye güvenmiyor. Bu güne kadar halk, yeterli desteği kimseden almadı. O kadar zulüm çekti, o kadar maddi manevi sıkıntılar yaşadı. Artık hiç kimseye güvenmiyor. ‘Sizin eve cihaz takacağız ondan sonra 2 ay sonra Ankara’da bunu dinleyeceğiz.’ İster istemez insan buna sıcak bakmaz. Eğer size anlatıldığı gibi bize de anlatılsaydı. Böyle bir projemiz var. Bunu prosedürü de var, belgelerle getirseydiler. Buna bu şekilde tepki vermeyebilirdik. Yoksa radyasyon ölçüm cihazı olsa, buna kim karşı çıkar ki. Bütün bu güvensizlik şeylerinden kaynaklanıyor. Kim istemez ki Sağlık Bakanlığı gelsin, ev ev dolaşıp halka baksın, kimin ne hastalığı varsa tespit etsin” diye konuştu.

‘81 İLDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI’

Konuyla ilgili ulaştığımız Şırnak İl Halk Sağlığı Başkanı Egemen Ünal, “Bu en son yapılan çalışma 2014 yılında bakanlığımız ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu iş birliğiyle Erik Deresi’nde radon seviyesi haritası oluşturulmasına dayanan bir çalışma. Bu noktada da ulusal radon kontrol programı geliştirildi ve 81 ilde 62 bin hanede bu çalışma başlatıldı. Şırnak ilimizde de bize bakanlık tarafından gönderilen nokta adresler üzerinde biz bu cihazlarımızı sağlık çalışanlarımız aracılığıyla insanlarımıza ulaştırdık” dedi. Bu cihazın en çok kullanılan mekanda 2 ay boyunca kalması üzerine ortamda radyoaktif ve kansere sebep radon gazının ev içerisinde ölçülmesine dayanan bir prensibi olduğunu söyleyen Ünal, “Tabii ki işlemin muhteviyatı gereği eve yerleştirilmesi gerekmesi, beklenmesi gibi durumlar tedirginlik yaratmış olabilir. Kasten seçilmiş olsa zemin katlar, köyler seçilirdi. Radon anormal yüksek çıkar ve bizi yanıltırdı. O bakımdan rasgele örneklemeyle bu evler belirlenir. Bu radon gazı toprakta bulunan bir gazdır, evin çatlaklarından, camdaki çatlaklardan eve sızar. Ev yeterli havalandırılmıyorsa, ev ortamında birikir. Evde sürekli kalan çocukların, yaşlıların, gebelerin kansere yakalanmasına neden olur. Bu da neden olduğu bilinemez. Aktif havalandırma gerekir, evin tadilatı gerekir. Evin içerisinde daha çok yaşanan yerlerde dokunulmayacak şekilde kalması gerekiyor” dedi. Ünal, yapılan ölçümler bittikten sonra hazırlanan raporun Dünya Sağlık Örgütüne sunulacağını söyledi.

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mart 2018 04:15

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