Türkiye'nin önümüzdeki 12 ay içinde çevirmesi gereken dış borç, 177 milyar doları aşıyor. Ülke ekonomisi, 225 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç duyuyor.

Önümüzdeki 12 ayda çevrilmesi gereken dış borç 177 milyar doları aşıyor. 45 milyar dolar civarındaki cari açıkla birlikte Türkiye ekonomisi toplamda bu yıl 225 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç duyuyor.

Ekonomistler, Türkiye’nin söz konusu kaynağın temininde zorlanılacağına, bunun da döviz fiyatlarını, hatta faizleri yukarı çeken bir etki yaratacağına işaret ediyor.

BAĞIMLILIK SORUNU ÇÖZÜLMELİ

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye’nin dış finansman ihtiyacının karşılanmasında istihdam sağlayan doğrudan sermaye yatırımları düşerken özellikle kısa vadeli yüksek faizli borçlanmanın arttığını belirterek, “Türkiye’nin cari açığı azalmıyor ve dış finansman bağımlılığı artıyor” dedi.

Merkez Bankası verilerine göre Türkiye’nin 2018 yılı sonuna kadar çevrilmesi zorunlu dış borç tutarının yüzde 83’ünü aşan kısmının özel sektör borcundan oluştuğuna işaret eden Erdoğdu, özel bankalar ve finans kuruluşlarının 12 ay içinde çevirmeleri gereken dış borcunun 84 milyar doları aştığını bildirerek şunları söyledi: “Özel finans dışı sektörün dış borcu ise 63 milyar doların biraz üstünde. Bu borçları yenilemek için bulunması gereken kaynak ile bu kaynağın faizinin ne olacağı küresel piyasalardaki faizin seyrine bağlı. Özet olarak Türkiye 2018 yılında yine 40 milyar dolar civarında bir cari açık verecekse bu, vadesi gelen dış borç ile birlikte 210-220 milyar dolar dolayında döviz ihtiyacı demek. Bu talep dövizin fiyatına elbette etki edecek. Kaynak bulmak zorlaştıkça dövizin fiyatı da yukarı yönlü seyredecek.”

VATANDAŞ DÖVİZE KOŞUYOR

Birikimini dövizde tutmak isteyen mevduat sahibinin de arttığını anlatan Aykut Erdoğdu, 2016 sonunda 173 milyar dolar olan yabancı para mevduatının 2017 sonunda 201 milyar dolara çıktığına dikkat çekti.

Erdoğdu, “Önümüzdeki döneme ilişkin olarak beklenti, özellikle küresel finansal piyasalardaki sıkılaşma TL’yi etkileyecek. Bu tahmin ve jeopolitik risklerin varlığı döviz hesaplarının çekiciliğini sürdürecek. Enflasyonun yüksekliği kadar oynaklığı da vatandaşı TL’den soğutan nedenlerden biri. Türk lirasına güvenini kaybeden vatandaş dövize koşuyor” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mart 2018 03:31

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