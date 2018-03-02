Ordu'da 20 üniversite öğrencisi yemekten zehirlendi

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi'nde öğrenim gören 20 öğrenci yemekten zehirlendikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde akşam yemeğinden zehirlendikleri belirtilen 20 üniversite öğrencisi hastanede tedaviye alındı.

Olay Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve idarî Bilimler Fakültesi'nde öğrenim gören 20 öğrenci, iddiaya göre akşam yemeğinden sonra fenalaştı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti ile olan öğrenciler, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müşahede altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (Ordu/DHA)

Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenciler yemekten zehirlendi

47 üniversite öğrencisi yurt yemeğinden zehirlendi

Elazığ'da 80'den fazla işçi yemekten zehirlendi

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mart 2018 00:35

www.evrensel.net