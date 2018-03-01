Kore Cumhuriyeti'nde 68 saatlik çalışma süresi kısaltıldı

Kore Cumhuriyeti'nde vatandaşların yaşam kalitesini ve istihdamı arttırmak için haftalık azami çalışma süresi 68 saatten 52’ye indirildi.

Dünyada en uzun haftalık çalışma saatlerine sahip ülkelerden biri olan Kore Cumhurşyeti'nde vatandaşların yaşam kalitesini ve istihdamı arttırmak için haftalık azami çalışma süresi 68 saatten 52’ye indirildi. Ulusal Meclis haftalık azami çalışma süresini 68 saatten 52’ye indiren yasayı onayladı.

Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan yasa, önce büyük şirketlerde ardından daha küçük şirketlerde uygulanmaya başlayacak. Yeni yasaya göre haftalık normal çalışma saati 40, fazla mesai azami 12 saat olacak. Yeni yasaya göre ayrıca 18 yaşından küçükler artık haftada 40 saat yerine 35 saat çalışacak. Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanı Chung Hyun-back, ülkedeki çalışma saatlerini ‘İnsanlık dışı şekilde uzun’ sözleriyle değerlendirdi ve bunun ülke nüfusunun hızla yaşlanmasının nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

400 SAAT DAHA FAZLA ÇALIŞIYORLAR

Guardian gazetesinin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) verilerinden aktardığına göre, gelişmekte olan ülkeler arasında Kore Cumhurşyeti, Meksika’nın ardından en uzun haftalık çalışma saatlerine sahip. Birçok Güney Koreli işçi benzer ücretleri almalarına rağmen İngiltere ve Avustralya’daki işçilere kıyasla yılda 400 saat daha fazla çalışıyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mart 2018 22:38

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