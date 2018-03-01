Haber takibi için Lice’ye giden Jinnews muhabiri Durket Süren gözaltına alındı.

Haber takibi için Diyarbakır’ın Lice ilçesine giden Jinnews muhabiri Durket Süren, ilçe girişinde gözaltına alındı. Hakkında “arama” kararı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Süren, sağlık kontrolü için Lice Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Buradaki kontrollerinin ardından Lice Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Durket'in Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirileceği öğrenildi. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mart 2018 16:00

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