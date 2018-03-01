TRT'nin sansürüne tepki: TRT yasaklar kuşağına döndü

TRT’nin 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkının sözleri nedeniyle sansür uygulamasına Onur Akın ve Eski Bando Grubu Üyesi Güney Marlen tepki gösterdi.

Eylem NAZLIER

İstanbul

TRT’nin 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkının sözleri nedeniyle sansür uygulamasına sanatçılar tepki gösterdi. TRT tarafından şarkıları sansürlenen Sanatçı Onur Akın ve Eski Bando Grubu Üyesi Güney Marlen gazetemize açıklamalarda bulundu. TRT’nin tutumunu kınayan sanatçılar “TRT’nin yasaklar kuşağına döndüğünü görmek yeni nesiller açısından çok üzücü” dedi.

‘MUHALİF SANATÇILARA AMBARGO KOYDULAR’

Sanatçı Onur Akın: “Bu çağda bu yasak zihniyeti kınıyorum, protesto ediyorum. Bizim vergilerimizle, bizden alınan paralarla ayakta kalan bir kurum. Tek sesli yayın yapamaz. Orası halkın televizyonu, iktidarın televizyonu değil. TRT’nin bu tutumunu kınıyorum. Her zaman özgür, demokratik, bağımsız sanattan yanayım. AKP’den önce biz TRT’de yoğun programlar yapan sanatçılardık. Hatta bizi yolda görenler ‘Siz TRT sanatçısı mısınız?’ derlerdi. Anlayacağınız o kadar çok TRT’de program yapardık. Son on yılda muhalif sanatçılar olarak TRT’den tek bir program daveti bile almadık. Muhalif sanatçılara ambargo koydular. Şarkı falan bahane benim hayata bakışım ve muhalif kişiliğimden dolayı olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta benim bir tane şarkım yok 400 tane bestem var. 16 tane albümüm var. Benim topluma kötü örnek olacak, insanlara gençlere kötü örnek olacak bir şarkım yoktur. Bunun adı sanatta olsa, kötü mesajları varsa, gençleri çok kötü şeylere özendiriyorsa sorumlu bir sanatçı olarak ben de karşı çıkarım. Bu günler de geçer, neler gördük biz. Mutlaka bu ülke sanatın gücüyle aydınlık, güzel günlere ulaşacaktır.”

‘YENİ NESİLLER AÇISINDAN ÇOK ÜZÜCÜ’

Eski Bando Grubu Üyesi Güney Marlen: “208 parçanın yasaklandığı söyleniyor. Bunlardan ikisi Eski Bando’nun ikinci albümünde yayımlanan ‘İstanbul Beyrut Paris’ ve ‘Kamyon Arkası Yazısı’ adlı iki parçam. Muhtemelen alkol ile ilgili sözler sebebiyle. Daha önce de benzer durumlarla karşılaştık fakat sanırım bu bizim için ilk resmi yasak. Bu derece şiddetin, silahın ve nefret söyleminin gözler önünde bulunduğu günümüz kitle iletişim araçları içeriklerinde, yasaklanması gerekenin şarkılar olmaması gerekirdi. Korkarım ki bu gelişmeler empatiden ve bir arada yaşama duygusundan yoksun yetkililerin sığ bakış açıları sebebiyle artacak. Dünyada bambaşka gelişmeler yaşanırken memleketin geçmişteki TRT yasakları kuşağına döndüğünü görmek yeni nesiller açısından çok üzücü.”

TRT’den Onur Akın, Sıla, Nükhet Duru, Nazan Öncel yasağı

TRT, HABERLERİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI İDDİA ETTİ

Yasak kararının sosyal medyada çok konuşulması üzerine TRT, Twitter’dan açıklama yaptı. Basın yayın organlarında yer alan sansür haberlerinin gerçeği yansıtmadığı iddia edilen açıklamada “Sigara ve alkol tüketimini özendirecek, çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek ve terör propagandası barındıran tüm içeriklerin denetlenip ve yayımlanmaması sadece TRT’nin değil tüm yayıncı kuruluşların uymakla yükümlü olduğu yasal bir zorunluluktur. TRT’de 2016 yılında konusunun uzmanları tarafından denetlenen 32 bin 848 program içerisinden sadece 2 TV programı, 30 TV reklam spotu, 8 radyo reklam spotu ve 208 müzik eseri yasal gerekçelerle yayımlanmamıştır.” denildi.

KUTU:

BOZDAĞ: TRT GÖREVİNİ YAPIYOR

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, TRT’ye oluşan tepkilerden sonra yaptığı açıklamada “TRT’nin her sene yaptığı bir işi sanki ilk defa yapıyormuş gibi kamuoyuna takdim etmek, TRT’nin kanunun verdiği görevi yerine getirmesini kanun dışı bir sansürmüş gibi takdim etmek büyük bir ahlaksızlıktır. TRT görevini yapıyor. Bunu diğer televizyonların da yapması gerekiyor” diyerek sansür kararının arkasında durdu.

‘NEDEN VE NASIL YASAKLANMIŞIM!’

TRT’nin 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkıyı sözleri nedeniyle yayınlamama kararı alması sosyal medyada birçok tepkiye neden oldu. “#TRTyeSakıncalıŞarkılar” hashtag’iyle yapılan paylaşımlarda TRT’nin sansürüne duyulan şaşkınlık dile getirildi. Burhan Şeşen, Hüsnü Arkan, Ferhat Tunç ve Demet Akalın başta olmak üzere birçok sanatçı TRT’nin sansür kararına “TRT’de sadece şarkılar değil, sanatçılar da yasaklıdır “ diyerek tepki gösterdi.

Burhan Şeşen: Bunca yıldır şarkı yazıyorum.TRT bir şarkımı bile yasaklamamış...Yazıklar olsun bana.

Hüsnü Arkan: TRT 65 şarkıya yasak koymuş. Bizi de bir şarkıyla onurlandırmışlar. ‘Ben Allah bilmezdim dergahım oldun dediğimiz’ için. TRT İbn-i Arabi’nin, Hallac-ı Mansur’un, Yunus Emre’nin, Pir Sultan’ın, Ömer Hayyam’ın dediklerini yasaklamıştır. Yuh olsun.

Ferhat Tunç: Tüm zamanların en kıdemli yasaklı sanatçısı olarak tartışmayı tebessümle karşıladım. TRT’de sadece şarkılar değil, sanatçılar da yasaklıdır. Yılların bu büyük ayıbını sorgulamak kimsenin aklına gelmez. Pardon ya “Sözde Sanatçı” olduğumu unuttum bir an!

Demet Akalın: “Allah Allah neden ve nasıl yasaklanmışım? Doğru mu”



Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mart 2018 16:00

www.evrensel.net