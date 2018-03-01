İÜ'de polis saldırısı: 17 öğrenci gözaltına alındı

İstiklal Caddesi'nde vurularak yaşamını yitiren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Önder Babat'ı anmak isteyen öğrencilere polis saldırdı

3 Mart 2004 tarihinde İstiklal Caddesi İmam Adnan Sokak’ta vurularak yaşamını yitiren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Önder Babat, fakültesinde anmak isteyen öğrencilere polis ve Özel Güvenlik Birliği (ÖGB) saldırdı. Saldırıda 17 öğrenci gözaltına alındı.

Yolculuk gazetesinden aktarılan habere göre, anmada Babat’ın öldürülmesi ve sonrasındaki sürece dair bilgilendirme yazılarının, fotoğraflarının bulunduğu bir pano oluşturmak istendiği belirtildi.

Anma, Devrimci Gençlik Dernekleri’nin çağrısı ve Fikir Kulüpleri Federasyonu, Öğrenci Faaliyeti, Gençlik Muhalefeti ve DİP’in katılımıyla ortaklaşa düzenlendi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mart 2018 15:10

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