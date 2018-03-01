Vekilliği düşürülen HDP’liler: Karar hükümsüzdür

Vekillikleri düşürülen Ahmet Yıldırım ve İbrahim Ayhan, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada kararın hükümsüz olduğunu vurguladılar.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 27 Şubat’ta vekilliği düşürülen Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ile Urfa Milletvekili İbrahim Ayhan kararla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

‘BİR DARBE İLE MİLLETVEKİLLİĞİM DÜŞÜRÜLDÜ’

“Bir darbe ile Milletvekilliğim düşürüldü” diyen Ahmet Yıldırım, “Milletvekiliği süresince bu onurlu vekalete layık olmaya çalıştım. Hiç şahsi hesap ve menfaat beklentim olmadı. Tüm çabam halkımıza barış ve özgürlük sağlamak oldu. Ömrüm boyunca Muş'un bu vekillik onurunu taşıyacağım. Özgürlük mutlaka kazanacak” ifadelerini kullandı.

‘VEKİLLİĞİMİN DÜŞÜRÜLMESİ KESİNLİKLE HÜKÜMSÜZDÜR’

İbrahim Ayhan ise “Halkımızın bana vermiş olduğu onurlu görevi her zaman ve her zeminde layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. Tahakkümcü ve darbeci zihniyet tarafından vekilliğimin düşürülmesi kesinlikle hükümsüzdür. Tüm halklarımıza desteklerinden dolayı teşekkürler” şeklinde bir mesaj paylaştı. (Mezopotamya Ajansı)

HDP'li Yıldırım ve Ayhan'ın vekillikleri düşürüldü

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mart 2018 02:52

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