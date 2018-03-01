Oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi

Usta oyuncu Ercan Yazgan, geçirdiği felç sonucu Sultanbeyli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Usta oyuncu Ercan Yazgan'ın geçtiğimiz hafta felç geçirdiği ve tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Yazgan, geçtiğimiz Cumartesi günü geçirdiği felç sonucu Sultanbeyli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yazgan'ın sağlık durumu, aldığı fizik tedavi ile iyiye gidiyor.

ERCAN YAZGAN KİMDİR?

4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta doğan Ercan Yazgan, 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki Şoför İsmet rolüyle tanındı. 1989-2002 yılları arasında kesintisiz yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer'i canlandırdı. Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mart 2018 02:40

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