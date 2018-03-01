Londra’da binlerce eğitimci, parlamento binasına yürüdü

Londra’da yaklaşık 5 bin eğitim emekçisi, işçi ve öğrenci, emeklilik yasasındaki değişikliği protesto ederek parlamento binasına yürüdü.

Arif BEKTAŞ

Londra

Emeklilik yasasında yapılmak istenen değişiklikle, akademisyenler, eğitmenler ve üniversitelerde çalışan işçiler, emekli olduktan sonra yıllık ortalama 10 bin sterlinlik bir kesintiye uğrayacaklar. Buna karşı alınan grev kararları bir bir hayata geçirilirken, eğitimciler dün Londra’da Parlamento binasına yürüdü. Öğrencilerin de yoğun desteğiyle gerçekleştirilen yürüyüş, yoğun kar yağışı ve soğuğa rağmen 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Birleşik Krallık’ı oluşturan İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da on binlerce akademisyen ve üniversite emekçisi, 4 haftaya yayılacak 14 günlük grevlerin ilk 2 gününü geçtiğimiz hafta hayata geçirdiler. Bu hafta da 3 günlük grevle devam ettiler. Gelecek hafta 4 gün ve daha sonraki hafta da 5 günlük grevle, hükümetin planının geri alınmasını isteyecek eğitimciler, aksi durumda yeni grev kararları alacak.

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN DESTEK

Toplamda 130 üniversiteden 64'ünde grev kararı alınmıştı. Geri kalan 66 üniversitede önceki emeklilik yasalarına imza atıldığı için grev oylamasına gerek duyulmadığı belirtildi. 64 üniversitenin 61’inde greve onay çıkarken, 3 üniversite ise greve karşı oy kullandı. Buna rağmen bu 3 üniversitedeki eğitimciler ve öğrenciler de greve destek vermeye devam ediyor.

700 binden fazla öğrencinin imza atarak hocalarını desteklemesinin yanı sıra, yapılan yürüyüşlerde de öğrencilerin yoğun katılımı dikkat çekti.

Kuzey Londra’da Malet Street’te başlayan ve Parlamento önünde sona eren yürüyüş, güzergah üzerindeki üniversitelerden öğrencilerin katılımıyla kitleselleşti.

SOAS, Kings College, LSE gibi üniversitelerden yoğun katılımın dikkat çektiği yürüyüş boyunca “İşçi öğrenci el ele, mücadeleye” sloganı atıldı.

Birleşik Krallık’ta yüksek öğrenimde büyük grev

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mart 2018 02:04

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