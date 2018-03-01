Slovakya'da Kuciak cinayeti sonrası 3 siyasetçi istifa etti

Slovakya'da yolsuzlukları araştıran 27 yaşındaki gazeteci Jan Kuciak'ın öldürülmesi üzerine haberlerinde adı geçen siyasetçiler istifa etti.

Slovakya'da sevgilisiyle birlikte öldürülen araştırmacı gazeteci Jan Kuciak'ın, İtalyan suç örgütleriyle siyasetçiler arasındaki ilişkileri yazdığı ama bitiremediği haberinde adı geçen siyasetçiler istifa ettiklerini duyurdu. Siyasetçiler soruşturma sona erene kadar görevlerine dönemeyecek.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun partisi SMER üyesi Kültür Bakanı Marek Madaric de cinayetler sonrası bir bakan olarak tek seçeneğinin istifa olduğunu belirtip görevinden ayrıldı.

Kuciak son haberinde Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun danışmanı, eski model Maria Troskova ile eski patronu, Slovak hükümetinin Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Viliam Jasan'ın İtalyan mafyasıyla iş birilği yaptıklarını yazmıştı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Kuciak'ın haberinde, İtalya'nın Calabria bölgesinde faaliyet gösteren mafya örgütü Ndrangheta ile siyasetçilerin yıllarca ülkenin yoksul bölgesine gitmesi gereken AB fonlarını zimmetlerine geçirdikleri öne sürülüyordu.

Troskova ve Jasan, ortak açıklamalarında görevlerini kötüye kullanmadıklarını ve cinayetle ilgili olmadıklarını söyledi ve soruşturma boyunca görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Danışmanlar, isimlerinin Başbakan Fico'ya karşı siyasi mücadelede kullanılamayacağını söyledi ve "Bazı siyasetçiler ve medya isimlerimizi bu suçlarla ilişkilendirme teşebbüsünde bulunuyor" dedi.

SLOVAKYA'DA ÖLDÜRÜLEN İLK GAZETECİ

27 yaşındaki araştırmacı gazeteci Kuciak ve sevgilisi Martina Kusnirova, geçen hafta sonu evlerinde vurularak öldürülmüştü. Polis Kuciak cinayetinin gazetecinin araştırdığı haberle ilgili olabileceğini söylemişti.

Cinayet sonrası istifa eden Kültür Bakanı Marek Madaric, 'kendi görev süresinde bir gazetecinin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu' söyledi.

Kuciak, Slovakya tarihinde öldürülen ilk ve tek gazeteci.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde son 10 yılda 5 gazetecinin benzer şekilde öldürüldüğünü belirtti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mart 2018 00:48

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