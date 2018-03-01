İhsan Eliaçık: Fuara katılmam Bahçeli tarafından engelledi

Yazar İhsan Eliaçık, Isparta Kitap Fuarı’na katılmasının Devlet Bahçeli tarafından engellendiğini iddia etti..

Yazar İhsan Eliaçık, Isparta Kitap Fuarı’na katılmasının engellendiğini açıkladı. Eliaçık, 'fuara katılmasının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından engellendiğini' iddia etti.

'EN İYİ BİLDİĞİNİZ ŞEY YASAKÇILIK ZATEN'

İlahiyatçı Yazar İhsan Eliaçık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Isparta Kitap Fuarı’na gelmesinin MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından engellendiğini’ söyledi. Eliaçık paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Haftasonu İsparta Kitap Fuarı'na gidecektim. Devlet Bahçeli, listeye bakıp ismimin üstünü çizerek MHP'li belediye başkanına 'fuara sokmayın' talimatı vermiş. En iyi bildiğiniz şey yasakçılık zaten. Belediyeler, fuarlar da babanızın çiftliği. Siz busunuz.”

ATAOL BEHRAMOĞLU VE LEVENT GÜLTEKİN DE KATILMIYOR

Eliaçık’ın paylaşımının ardından Ataol Behramoğlu‏ ve Levent Gültekin de sosyal medyadan açıklama yaparak fuara katılmayacaklarını belirttiler.

Isparta Belediyesi’nin organizasyonları arasında yer alan kitap fuarı 2 Mart’ta açılıyor.

İhsan Eliaçık geçtiğimiz sene de Kayseri’de kitap fuarında saldırıya uğramış, daha sonra ise onur konuğu olarak davet edildiği Trakya Kitap Fuarın’nda da sansürlenmişti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mart 2018 00:33

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