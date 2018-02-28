Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 20 Şubat'ta tutuklanan Halkevleri MYK üyesi Kutay Meriç serbest bırakıldı.

Antalya’da 13 Şbuat'ta düzenlenen ev baskınlarında Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 20 Şubat’ta tutuklanan Halkevleri MYK üyesi Kutay Meriç avukatların itirazı sonucu serbest bırakıldı.



Serbest bırakılmasının ardından Sendika.Org'a açıklamalarda bulunan Meriç, “Birçok kentte yapılan baskınlar, tutuklamalar, gözaltılarla halkın hakları mücadelesini, halkın faşizme karşı mücadelesini bastırmak istiyorlar ama biz buna boyun eğmeyeceğiz, eğmeyiz de. Devrimcileri susturamazlar" ifadelerini kullandı.

(HABER MERKEZİ)

Gözaltındaki Halkevleri üyeleri serbest bırakıldı

Halkevleri, Kutay Meriç'in tutuklanmasını protesto etti

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Şubat 2018 23:54

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