AKP kongresinde ikinci liste arbedesi

Ordu'da AKP ilçe kongreleri gergin bir ortamda gerçekleşti. Perşembe ve Korgan'dan sonra Çamaş'ta yapılan ilçe kongresinde de ikinci liste krizi yaşandı. Çamaş'ta düzenlenen AKP ilçe kongresinde divan başkanlığına mevcut başkan Aydın Bölükbaşı ve Ahmet Özcan'a ait iki liste sunuldu. Ahmet Özcan'a ait liste parti kongre yönetmeliği ve Genel Merkez kriterlerine uymadığı iddiasıyla divan tarafından reddedildi. Bunun üzerine bazı delegeler arasında arbede yaşandı. Küfürlerin havada uçtuğu sırada yaşanan arbede salondaki bir delege tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polisin araya girmesiyle ortam sakinleştirildikten sonra kongreye tek liste halinde gidildi.

İlçe kongresine AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da katıldı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Şubat 2018 22:54

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