Direnişteki TÜMTİS işçilerine yönelik saldırılar kınandı

Gaziantep Babacanlar Kargo'da 179 gündür devam eden direnişe, dün işveren ve adamları tarafından yapılan saldırı, bugün sendikalar tarafından kınandı

Gaziantep Babacanlar Kargo'da 179 gündür devam eden direnişe, dün işveren ve adamları tarafından yapılan saldırı, bugün direniş çadırı önünde sendika temsilcileri tarafından kınandı. Yapılan basın açıklamasında söz alan TÜMTİS Genel Sekreteri Gürel Yılmaz, "İşçilere yönelik bu eylem sendikal hak ve özgürlüklere yapılmış açık bir saldırıdır" dedi.

TÜMTİS Sendikası'na üye dokuz Babacanlar Kargo işçisi, geçtiğimiz yıl işveren tarafından sendikadan istifaya zorlanmış ve kabul etmedikleri için Ağustos 2017'de işten çıkarılmıştı. Bunun üzerine TÜMTİS Sendikası, işten çıkarılan üyelerine sahip çıkarak işyeri önünde çadır açmış ve 179 gündür süren direnişi başlatmıştı. Sendika temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, "Dün sabah saatlerinde direniş alanına gelen sendika üyelerine işveren ve adamları saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda Adem Kaplan adlı TÜMTİS üyesi darbedildi ve kaldırıldığı hastanede 5 gün iş göremez raporu aldı."

TÜMTİS Genel Sekreteri Gürel Yılmaz ve Şube Başkanı Mahmut Canyurt'un katıldığı basın açıklamasına Türk-İş ve DİSK Gaziantep İl temsilcileri ile Şube başkanları katılarak dayanışma mesajı verdi. Saldırının kınanarak direnen işçilerle dayanışma çağrısı yapılan açıklamada Yılmaz, işverenin 179 gündür direnişi kırmak için türlü yollara başvurduğunu anlatarak, bunlarla ilgili mercilere yaptıkları tüm başvuru ve şikayetlerin sonuçsuz kaldığını belirtti. Yılmaz açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "İşçiler düşük ücretler, güvencesiz ve ağır çalışma koşulları sendikaya üye olmuşlardır. Sendika hakkı anayasal bir haktır. Babacanlar Kargo işvereni anayasal haklara saygı göstermek zorundadır. Sendikamız üyelerine sonuna kadar sahip çıkacak ve direnişimiz mutlaka başarıyla sonuçlanacaktır. İşvereni bu hukuksuz uygulamalardan vazgeçmeye ve bir an önce sendikamızla masaya oturmaya çağırıyoruz."

Yılmaz ayrıca işverenin "kaçak işçi çalıştırmak" gibi uygulamalarının engellenmesi için, Çalışma Bakanlığı müfettişlerini ve Gaziantep Valiliği ile birlikte ilgili kurumları göreve davet etti.

Yılmaz son olarak "Tüm sendika, emek ve meslek örgütlerini Babacanlar Kargo işçilerinin mücadelesini desteklemeye ve sendikal hak ve özgürlüklere yöneltilmiş bu saldırı karşısında tutum almaya çağırıyoruz" dedi. (Antep/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 28 Şubat 2018 15:36

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