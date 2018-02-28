Cinsel yönelimi sebebiyle mobbinge uğradı

Cinsel yöneliminin öğrenilmesinin ardından ağır mobbinge uğrayan Muharrem Gül’ün GAP’a açtığı davanın duruşması 7 Haziran'a ertelendi.

Muharrem Gül’ün GAP’a açtığı manevi tazminat davasının üçüncü duruşması bugün görüldü. Duruşmada dinlenen tanık, Gül’ün GAP Bölge Müdürü M.A. tarafından mağaza personeli önünde aşağılandığını anlattı.

Çağlayan’daki İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasında davacı Muharrem Gül ve avukatı Eren Keskin ile GAP’ın avukatları hazır bulundu. Duruşmayı çalışma hayatında ayrımcılığa karşı mücadele eden İstanbul LGBTİ+ temsilcileri de izledi.

ABD menşeili GAP mağazasında 10 yıldır değişik kademelerde çalışan Muharrem Gül, cinsel yöneliminin öğrenilmesinin ardından uğradığı gayri insani uygulamalar sonucu yasal haklarını dahi alamadan işini bırakmak zorunda kalmıştı. Yaşadığı sürecin ruh sağlığında yarattığı etki Adli Tıp Kurumu tarafından belgelenen Gül, yaklaşık 1 buçuk yıl önce GAP’a manevi tazminat davası açmıştı.

‘MOBİNG UYGULANDI’

Davanın dün görülen üçüncü duruşmasında Gül ile aynı dönem mağazada çalışan Besna Kasama tanık olarak dinlendi. Tanık Besna Kasama, Gül ile 2013-2015 yılları arasında mağazanın Kanyon şubesinde çalıştığını anlatan belirterek, “Muharrem o dönem mağaza müdürüydü. Muharrem mağazanın bölge müdürü tarafından bütün personelinin gözü önünde aşağılandı, mobing uygulandı. Bölge müdürü gelinceye kadar herhangi bir mobing yoktu” dedi.

DURUŞMA 7 HAZİRAN’A ERTELENDİ

Tanığın dinlenmesinin ardından konuşan Gül, bölge müdürünün davranış ve hakaretlerinden dolayı mağazanın marka yöneticisine şikayette bulunduğunu anlattı. Şikayetinin ardından mağazanın merkez ofisinde marka yöneticisi ve genel müdür ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Gül, “Görüşme sırasında marka yöneticisi attığım maili kastederek, ‘Delikanlı olsaydın o maili atmazdın’ şeklinde tepki gösterdi. Bu görüşmenin ardından bölge müdürü bana daha kötü davranmaya başladı. Yılbaşı gecesi beni mağazada tek başıma bıraktı ve 900 metre kare mağazanın vitrinini düzenlememi istedi” dedi. Hakim Gül’e, “Cinsel tercihin 2014’te mi değişti” diye sordu. Gül ise doğduğundan beri cinsel tercihinin aynı olduğunu söyledi. Duruşma 7 Haziran’a ertelendi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Şubat 2018 15:26

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