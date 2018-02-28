AGİT’ten ‘İnternete RTÜK denetimi’ uyarısı

AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Désir, internet yayınlarını RTÜK denetimine alacak olan tasarı ile ilgili Türkiye'yi uyardı.

AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Désir, internet yayınlarının RTÜK denetimine alınmasıyla ilgili tasarının Meclise gelen haliyle geçmemesi gerektiği uyarısı yaptı

AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Désir, internet yayınlarını RTÜK denetimine alan tasarıya ilişkin Prof. Dr. Yaman Akdeniz tarafından hazırlanan raporu Mevlüt Çavuşoğlu ve Abdulhamit Gül’e gönderdi. Türkiye’de medyanın çoğulculuğunun korunması çağrısında bulunan Désir, tasarının bu hali ile kanunlaşmaması gerektiğini belirtti.

57 AGİT katılımcı devletin tamamında medya gelişmelerini izleyen; basın ve ifade özgürlüğü ihlalleri konusunda uyarılarda bulunan AGİT Medyanın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Désir, Türkiye’de interneti RTÜK denetimine açmaya hazırlanan yasa tasarısına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

‘TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELERDEN ENDİŞELİYİM’

Torba Yasa Tasarısında yer alan 73’üncü madde ile getirilmesi plananlan değişiklik yasalaşırsa internette yayın yapan kişi ve kuruluşlar RTÜK’ten yayın yetkisi alma zorunluğu getirilecek, lisans ya da geçici lisans almayanlar RTÜK’ün talebi doğrultusunda Sulh Ceza Hakimliklerinden 24 saatte çıkacak bir kararla erişime engellenebilecek.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz tarafından hazırlanan raporu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sunan Désir, amacının yetkililere bu alandaki uzman görüşlerini sunmak olduğunu belirtti. Türkiye’de basın özgürlüğü konusundaki gelişmeleri yakından izlediğinin altını çizen Désir “Ülkenizdeki çok sesli medya alanının giderek daralması konusunda endişeliyim. Türkiye’de basın üzerindeki baskıya bağlı olarak internet medyası, habere ulaşmak ve farklı bilgiler almak konusunda ana platform haline geldi. Bu alanda yayın yapan mecralara yönelik kısıtlama girişimleri özgür basına olan baskıyı da artıracaktır” dedi.

‘YARDIMCI OLMAYA HAZIRIM’

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 19. Maddesi, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 19. Maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ve AGİT’in özgürlükleri koruma konusundaki taahhütlerini içeren hükümlere atıfta bulunan Désir,

tasarının uluslararası antlaşmalarla uyumlu olup olmadığının da sorgulanması gerektiğinin altını çizdi. Désir, “Bu incelemenin altını çizdiği gibi, tasarı çevrimiçi yayınları kısıtlayabilir ve içerik çoğulculuğunu kısıtlayabilir” dedi.

Désir, “Ofisim Türkiye'de online ifade özgürlüğünün gelişmesi ve yetkililerinize bu önemli tartışmalarda yardımcı olmak için çaba göstermeye hazırdır” ifadelerini kullandı.

(MEDYA SERVİSİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 28 Şubat 2018 15:03

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