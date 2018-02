!f İstanbul yarın Ankara'da başlıyor

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen “!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali” yarın Ankara’da başlıyor. Festival kapsamında 63 film gösterilecek.

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali yarın Ankara’da başlıyor. 4 gün sürecek festivalde, Ankara'da galasını yapacak ödüllü filmlerin yanı sıra 3 Kürt yönetmenin kısa filmleri de sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen “!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali” yarın Ankara’da başlıyor. Festival kapsamında 63 film gösterilecek. Ankara’da 8’inci kez yapılacak festival kapsamında bağımsız sinemanın en iyileri ve yılın en çok konuşulan filmleri sinemaseverlerle buluşacak.



Armada Sineması’nın yanı sıra Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Cer Modern ve ODTÜ Görsel-İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yapılacak gösterimler 4 Mart’a kadar devam edecek.



“Hayat Var!” temasıyla yapılacak festivalde, Türkiye ve dünyanın içinden geçtiği karanlık zamanlara rağmen hayatın farklı renkler, sesler ve hikayelerle var olduğunu izleyicilere gösteren filmlerin yanı sıra farklı etkinlikler de düzenlenecek.

GALASI YAPILACAK FİLMLER

Festival kapsamında Ankara galası yapılacak filmler arasında, Amerikalı kadın yönetmen Dee Rees’in Oscar’larda 4 önemli dalda aday olan epik başyapıtı “Mudbound”, bir baba-oğul ilişkisini mizahla anlatan komedi filmi “Brad’s Status / Brad’in Durumu: Karmaşık”, Venedik’ten “Jüri Özel Ödülü”nü, Toronto’dan da “Platform Ödülü”nü kazanan, “Sweet Country / Güzel Ülke”, Joseph Stalin’in 1953’te bir sabah ölü bulunması sonrası yaşanan trajikomik olayları anlatan, İngiliz Bağımsız Film Ödülleri’nde yardımcı erkek oyuncu, kast, makyaj ve tasarım dallarında ödülleri alan “The Death of Stalin / Stalin'in Ölümü”, “Clio Barnard”ın Kuzey İngiltere’de geçen ve İngiliz işçi sınıfı ve büyümenin yaralı halleri üzerine bir hikayeyle anlattığı, Toronto’dan Onur Mansiyonlu son filmi “Dark River / Karanlık Nehir” filmleri yer alıyor.



Ayrıca, dünyaca ünlü sanatçı Ai Weiwei’nin çekimleri 23 farklı ülkede bir yıl boyunca süren, Afganistan’dan Meksika’ya birçok farklı yerden insan hikâyelerini anlattığı, Venedik Film Festivali’nden İnsan Hakları Ödülü dahil toplam 5 dalda ödül kazanan belgeseli “Human Flow / İnsan Seli” de !f İstanbul’un Galalar bölümünde izlenebilecek.

ÖDÜLLÜ BELGESELLER ANKARA’YA GELİYOR

!f İstanbul, belgesel tutkunları için hazırlanan özel seçkide, Sırbistanlı yönetmen Mila Turajliç’in aile tarihine ve ülkesinin fırtınalı siyasi mirasına kapı açan ve Amsterdam Belgesel Film Festivali’nde En İyi Film seçilen belgeseli “The Other Side of Everything / Her Şeyin Öte Yanı”, Simon Lereng Wilmont’un Doğu Ukrayna’da bir köyde savaşın gölgesinde yaşayan 10 yaşındaki bir erkek çocuğuyla büyükannesinin hayatlarını bir yıl boyunca izlediği, IDFA’dan En İyi İlk Çıkış Ödülü’yle dönen filmi “The Distant Barking of Dogs / Uzakta Havlayan Köpekler”, ABD’den Jairus McLeary ve Gethin Aldous’un Kaliforniya’daki bir hapishanede geçen grup terapilerini izleyen, Sheffield ve SXSW festivallerinde En İyi Belgesel seçilen filmleri “The Work / Terapi” yer alıyor.

TÜRKİYE'DEN KISALAR'DA 3 KÜRT YÖNETMEN

!f İstanbul’un dört derlemeden oluşan “Türkiye’den Kısalar” bölümünde ücretsiz gösterilecek belgeseller arasında Kürt yönetmenler Mizgin Müjde Arslan'ın "Arin", Hasan İnce'nin "Mirov/ İnsan", Lütfü İrdem'in "Cênîya Nêêysayî/Görünmez Kadın" filmleri yer alıyor.

TÜM ÖĞRENCİLERE !f BİLETİ 2 TL

!f İstanbul’un geçen yıl genç !f’çilere özel olarak başlattığı indirimli gösterim bu yıl da devam ediyor. Öğrenci kimliğini gösterenlere hafta içi gündüz seanslarındaki filmler 2 TL’den satışa sunulacak. (Ankara/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 28 Şubat 2018 14:19

