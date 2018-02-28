Sınıf öğretmeni, 9 öğrencisine istismardan tutuklandı

Denizli’de ilkokul öğretmeni, 9 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasından tutuklandı.

Denizli’nin merkez Pamukkale ilçesindeki bir ilkokulda sınıf öğretmeni 53 yaşındaki Ferruh Alan, öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Alan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pamukkale ilçesindeki Adil Demiren-Mustafa Musoğlu İlkokulu'nda bazı öğrenci velileri, geçen pazartesi günü okula giderek kurum yönetimiyle görüştü. Veliler, sınıf öğretmeni Ferruh Alan'ın çocuklarını elle taciz ettiğini öğrendiklerini söyledi. Bunun üzerine okul yönetimi, durumu, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi.

Harekete geçen polis, sınıf öğretmeni Ferruh Alan'ı okulda gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında istismara uğradığı söylenen 9 kız çocuğu, pedagog ve psikolog eşliğinde ifade verdi. Öğrencilerin ifadelerinde, öğretmenin kendilerine elle tacizde bulunduğunu söyledikleri belirtildi.

Polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen öğretmen Ferruh Alan, ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(Denizli/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Şubat 2018 14:20

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