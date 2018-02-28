Genel-İş KHK mağduriyetleriyle ilgili iş bırakacak

Genel İş İzmir Şubeleri, belediyelerde ve kamu kurumlarında kadroya geçişte yaşanacak işten çıkarmalarla ilgili 6 Mart Salı günü yarım günlük iş bırakma uyarı eylemi yapacak.

Hükümetin kadro düzenlemesi İzmir’de de binlerce işçiyi mağdur edecek. Kent genelinde belediyelerde, üniversitelerde ve çeşitli kamu kurumlarında çalışan 6 bine yakın işçi adli sicil kaydı ve emekliliğe hak kazanma gibi gerekçelerle kadroya geçişte işinden olacak.

Yaşanan hak mağduriyetleri ile ilgili DİSK Ege Bölge Temsilciliği’nde basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada 6 Mart’a kadar işsiz kalacak işçilerle ilgili adım atılmaması durumunda yarım günlük uyarı grevi yapılacağı, çözüm sağlanmazsa eylemlerin artarak devam edeceği açıklandı.

Şube başkanları ve şube yöneticilerinin katıldığı açıklamada basın metnini okuyan Bölge Temsilcisi Memiş Sarı çalışırken işsiz kalmak istemediklerini belirterek “696 sayılı KHK ile belediye şirketlerine geçişi sağlanacak olan bu işçileri 657’ye tabi devlet memurları arşiv soruşturması, sınav ve mülakata tabi tutulması anlaşılır bir durum değildir.

Konfederasyonumuz DİSK’ in ve Genel-İş Sendikamızın girişimleri sonucu ÇSGB Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu başta olmak üzere hükümet üyeleriyle yapılan görüşmede eski hükümlü alt işveren çalışanlarının durumuyla ilgili başvuru gündeme getirildi. Bakan Sarıeroğlu’ nun konuyla ilgili bir çalışmayı bu hafta gündeme alacakları tarafımıza iletildi” dedi.

‘SAYI GİDEREK ARTACAK’

Arşiv soruşturması, yazılı sınav ve mülakatlarda da elenecek işçi sayısının artacağını da ekleyen Sarı şunları söyledi “Bakan sınav, mülakat ve soruşturmaların usulen yapılacağını söylemesine rağmen başta belirtiğimiz gibi bu kapsamda 150.000 işçi kardeşimiz çalışırken işsiz kalacaklardır. 10-15 hatta 18 yıldır taşeronda çalışan ve geleceğini aldığı maaşa göre planlayan, kredi çeken, çocuklarını okutan işçiler bu KHK ile umutlarını yitirmiş, önlerinde bir belirsizlik boy göstermiştir. Yani cenneti görmek isterken cehennemin kapsı reva görülmüştür. Biz DİSK ve DİSK’ e bağlı Genel-İş Sendikası başta olmak üzere çalışma hakkının bir insan hakkı olduğuna olan inancımızla üyelerimizin sokağa değil işlerinin başında olmaları konusunda ki talebimizle birlikte İzmir Şubelerimizin almış olduğu kararı basın ve kamuoyuyla paylaşıyoruz” (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Şubat 2018 15:56

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