Alevi dernekleri: Kardeşçe yaşamanın yollarını aramalıyız

PSAKD Ören Şube Başkanı Mazlum Köse ve Alevi Eşit Yurttaşlık Derneği Başkanı Erdoğan Ünverdi ile Afrin operasyonunu konuştuk.

Kıvılcım Eftelya AÇIKGÖZ

Malatya

Malatya’da Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonunu değerlendiren PSAKD Ören Şube Başkanı Mazlum Köse savaşta olanın yoksula ve ezilene olacağını, bu yüzden savaşın her türlüsüne karşı olduklarını söylerken, Alevi Eşit Yurttaşlık Derneği Başkanı Erdoğan Ünverdi ise, “Kardeşçe yaşamanın yollarını aramalıyız” dedi.

Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonu devam ediyor. Malatya’da Alevi Eşit Yurttaşlık Derneği Başkanı Erdoğan Ünverdi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Ören Şube Başkanı Mazlum Köse ile operasyonu konuştuk.

‘EMPERYALİSTLERİN OYUNUNA GELİNMEMELİ’

Bu operasyonun Ortadoğu’da emperyalistlerin bir güç savaşı olduğunu söyleyen Ünverdi, “Biz Aleviler 72 milletin bir arada, barış içinde, kardeşçe yaşamasından yanayız. Onun için biz sadece Ortadoğu değil dünyanın neresinde olursa olsun savaşlara karşıyız. Biz her zaman barıştan yanayız. Onun için Suriye, Irak, İran, Türkiye bu bölge halklarının tek kurtuluşu bir arada barış içinde kardeşçe yaşamalarıdır” dedi.

Ezilen halkların birleşerek mücadele etmesi gerektiğine dikkat çeken Ünverdi, “Farklılıklar zenginlik olarak algılanmalı. Din, mezhep, meşrep, ideolojik nedenlerden çatışmamalı. Bilakis bunu zenginlik kabul edip kardeşçe bir arada yaşamanın yollarını aramalıyız” dedi. Suriye genelinde Arapların, Kürtlerin, Türklerin, Alevilerin bir arada yaşadığına dikkat çeken Ünverdi, “Afrin’e yönelik yapılan harekat, biz halkların düşmanlaştırılmasına yönelik olmamalı, barışa yönelik olmalıdır. Bu gibi harekatlar bu çelişkileri derinleştirerek insanların bir araya gelmesini zorlaştırmamalı. Ne Amerika’nın ne de Rusya’nın oyununa gelmemeli. Bu oyuna kimse de müdahil olmamalı, destek vermemeli. Burada bulunan yerel halklar bir araya gelmeli, problemleri kendileri çözmelidir.

‘SAVAŞIN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ’

PSAKD Ören Şube Başkanı Mazlum Köse ise savaşın her zaman katliam, vahşet ve yoksulluk getirdiğini söyledi. Aleviler olarak savaşa kimler arasında ve kimin haklı, kimin haksız olduğuna bakmadan karşı olduklarını söyleyen Köse, savaşların ezilen ve yoksul halkların çıkarına olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Savaşta evi yıkılan bir yoksul yenisini yapamaz, aile fertlerinde birisi yaralansa tedavisini yapamaz. Bütün bu gerçeklikleri yakın tarihimizde Irak’ta, Afganistan’da gördük. Şimdi yanı başımızda Suriye’de görüyoruz. Savaş koşullarının yaşandığı Cizre’de, Sur’da, Nusaybin’de gördük. Savaşın tek kazananı kapitalizmdir. Silah satar, tank satar, top satar kârına kâr katar. Zarar gören ise ezilen ve yoksul halklar olur. Savaşa karşı barışı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Şubat 2018 05:43

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