TÜGVA şimdi de hadis çizimi istiyor

Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA, ortaokullarda düzenlediği yarışmada öğrencilerden hadis resmi yapmalarını istiyor.

Birkan BULUT

Ankara

Cumhurbaşkanının oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA, ortaokullarda düzenlediği yarışmada öğrencilerden hadis resmi yapmalarını istiyor. Milli Eğitim Bakanlığının dini vakıflar ile imzaladığı protokoller kapsamında okullarda birçok muhafazakar ve gerici etkinlikler düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), tüm okullarda dini faaliyetlerini sürdürüyor. TÜGVA ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte “Çizimlerle 40 Hadis” başlığı ile bir yarışma düzenliyor. Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasıyla öğrencilerden bir hadisi çizmeleri isteniyor.

TÜGVA’nın ortaokul öğrencileri için düzenlediği bir başka yarışma ise “TÜGVA Kitap Kurdu” yarışması. Merkezi sınav biçiminde düzenlenen yarışmalarda, lise ve üniversite giriş sınavlarında olduğu gibi kurallar bulunuyor. 5. ve 6. sınıflar için okunacak kitaplar Dede Korkut Hikayeleri, Martı, İlk Namaz, Dikkat İcat Çıkabilir, Serçe Kuş, 6. ve 7. sınıflar için ise Osmancık, Kudüs’lü Ömer, Bu Vatan Bizim, Sabır Taşı, Endülüs’e Veda olarak belirlenmiş. İki grup için öğrencilere, belirlenen kitapların her birinden 20’şer soru olmak üzere toplam 100 soru soruluyor. Öğrenci ve öğretmenlerin binlerce lira ödüllerle katılmaları teşvik edilen yarışmalar için, milli eğitime bağlı tüm okullar kullanılabiliyor.

EĞİTİM SEN: KAMPANYA BAŞLATACAĞIZ

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, dindar ve kindar nesil yetiştirme projesinin bu noktalara geldiğini anlattı. Hayat boyu öğrenme projesi ile onlarca dini, kurum açıldığını ve birçok dini vakıf ile protokoller imzalandığını hatırlatan Aydoğan, “bu protokoller adı altında yarışma, gezi, sempozyum, yaz okulu gibi her türlü çalışmanın yapılacağı ifade edildi. Birçok dava açtık ve yakında protokoller konusunda bir kampanya başlatacağız” dedi.

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde bu dini vakıfların okullarda her türlü çalışmayı yapmasına karşı başvurular yaptıklarını dile getiren Aydoğan, darbe girişimi sonrasında okullarda faaliyet yürüten bu dini kurumlarından birçoğunun terör faaliyeti gerekçesiyle kapatıldığını söyledi. Aydoğan o dönem itirazlarının dikkate alınmadığını ve hâlâ dini kurumların okullarda çalışmalar yaptığını ifade etti.

BU KİŞİLERİN EĞİTİMCİ VASFI YOK

Protokoller çerçevesinde okulları kullanan dini kurumların aslında kamu binaları ve her türlü imkanlarından da yararlandığını belirten Aydoğan, halkın kaynakları peşkeş çekiliyor. Bunu da dindar ve kindar nesiller yetiştirme adına yapıyorlar. Bu bilimsel, demokratik ve laik eğitimin adım adım ortadan kaldırılması uygulamalarıdır. Bu çalışmaları yürütenlere ‘gönüllü eğitimci’ deniyor. Oysa öğretmen ya da pedagojik formasyona da sahip değiller. Okullar tamamen güvensiz yerlere dönüştürülmüş durumda. Ancak biz inatla çocuklarımıza ve öğrencilerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Şubat 2018 04:49

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