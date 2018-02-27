Notre Dame de Paris, Zorlu PSM'de perde açıyor

Victor Hugo’nun unutulmaz aşk hikayesi 'Notre Dame’ın Kamburu'ndan uyarlanan Notre Dame de Paris müzikali Zorlu PSM Ana Tiyatro’da sahnelenecek.

Victor Hugo’nun unutulmaz aşk hikayesi 'Notre Dame’ın Kamburu'ndan uyarlanan, Notre Dame de Paris müzikali, 9 Mart’ta Zorlu PSM Ana Tiyatro'da İstanbullu izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü müzikal, talep üzerine eklenen günlerle birlikte toplam 21 performans için 9-25 Mart tarihleri arasında Zorlu PSM’de olacak.

İlk kez 20 yıl önce sahneye konan eser, dünyanın dört bir yanından seyirci çekmeye devam ediyor. Guinness Rekorlar kitabında “ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal” olarak yer alan Notre Dame de Paris, Vivre, Belle ve Le Temps Des Cathédrales gibi unutulmaz şarkılarıyla da uzun yıllar müzik listelerinde üst sıralardaydı.

Toplam 12 milyondan fazla bilet, 10 milyondan fazla DVD ve CD satan; 8 dilde, 20 ülkede, 4500’den fazla defa sahnelenen müzikal, bir başyapıt olarak nitelendiriliyor.

Bundan 4 yıl önce Zorlu PSM’de İngilizce sergilenen ve tüm biletleri tükenen müzikal; bu defa orijinal dilinde, Fransızca olarak izleyicisiyle buluşacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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