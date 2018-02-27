Kemal Özer şiir yarışması sonuçları açıklandı

Şair Kemal Özer’in anısını yaşatmak için bu yıl ilk kez düzenlenen şiir ödülünün kazananları açıklandı.

Şair-Yazar Kemal Özer’in anısını yaşatmak için ailesi ve Artshop Yayıncılık tarafından düzenlenen şiir ödülünün sonuçları açıklandı.

Vedat Akdamar, Ayten Mutlu, Simge Özer ve Volkan Hacıoğlu’dan oluşan seçici kurul yaptığı değerlendirme sonucu “Yayınlanmış Kitap Dalında” Mehmet Ercan’ın, “Sevdam Sığmadı Düşlerime” adlı kitabıyla birinci olurken, Uygur Orhan’ın “Dudak Okuma Notları” adlı kitabına “Jüri Özel Ödülü” verildi.

Yayımlanmamış dosya dalında ise Emin Kaya’nın “Yırtık Devrim” adlı dosyası birinci olurken İbrahim Tığ’ın, “Sur ve Sır” adlı dosyası “Jüri Özel Ödülü”nü kazandı.

Ayrıca seçici kurul tarafından Şair Yusuf Alper, “Kemal Özer Onur Ödülü”ne layık görüldü. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 23:03

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