Eski BirGün Editörü Burak Ekici’ye tahliye kararı

6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan BirGün Gazetesi Eski Editörü Burak Ekici, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

BirGün Gazetesi Eski Editörü Burak Ekici’nin ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın 2. duruşması Çağlayan’daki İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Saat 11.20’de başlaması planlanan duruşması önceki duruşmaların uzaması nedeniyle, 6 saat gecikmeli olarak başladı.

Kimlik tespitleri ile başlayan duruşmada söz alan Burak Ekici’nin avukatı mahkemeye Ekici’nin ByLock indirmediğini gösteren bilirkişi raporu sunduklarını söyifade ederek, “Dosyada sadece ByLock sinyali olması yeterli delil olmadığı anlamına gelir” dedi.

Avukat İbrahim Pehlivan dosyada ByLock iddiası dışında başka bir delil bulunmaması nedeniyle Burak Ekici’nin beraat ve tahliyesini istedi.

Söz alan Burak Ekici de “Hakkımdaki ByLock raporuna ilişkin çelişkiler bilirkişi raporuyla da ortaya konmuştur” dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Burak Ekici’yi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı ancak tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 18:51

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