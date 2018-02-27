Slovakya'da gazeteci cinayetine tepki yağdı

Slovakya'da 27 yaşındaki Gazeteci Jan Kuciak’ın öldürülmesine sosyal medya üzerinden tepkiler yağdı.

Slovakya'da 27 yaşındaki Araştırmacı Gazeteci Jan Kuciak’ın kimliği düzenlenen silahlı saldırıda kız arkadaşı ile birlikte öldürülmesi ülkede büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medya üzerinden, Kuciak’ı “Basın özgürlüğü kahramanı” olarak nitelendiren Slovakyalılar ülkelerinin “mafya devletine” dönüşebileceğinden endişe duyduklarını yazdı.

Kuciak’ın öldürülmesi ile ülkede gazetecilerin korunması için daha geniş önlemler alınmasıyla ilgili tartışma başlarken, ülkedeki 14 basın kuruluşunun genel yayın yönetmeni cinayetin çözülmesi ve gazetecilerin işlerini garanti etmeleri için hükümete çağrıda bulundu.

ÜLKEDEKİ YOLSUZLUĞU ARAŞTIRIYORDU

Avrupa’nın en büyük medya gruplarından biri olan Almanya merkezli Axel Springer bünyesindeki Aktuality.sk haber portalı için araştırma dosyaları hazırlayan 27 yaşındaki Araştırmacı Gazeteci Jan Kuciak ile sevgilisi Martina Kusnirova, başkent Bratislava’nın 65 kilometre kadar doğusunda yer alan Velka Maca’daki evlerinde pazar günü ölü bulundu.

Kuciak bir süredir inşaat sektörü ve bu sektör üzerinden vergi cennetlerine aktarılan paraların izini sürüyordu. Kuciak’ın son zamanlarda üzerinde çalıştığı dosya, inşaat alanında ülkenin en önde gelen iki İş Adamı Ladislav Basternek ve Marian Kocner’in yürüttüğü büyük projelere odaklanıyordu. Gazetecinin araştırmaları, Basternek ve Kocner’in inşa ettiği konut projesinde satın alınan gayrimenkullerden gelen vergi iadelerinin aşağı yukarı konutun fiyatına denk olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca her iki inşaat şirketinin de üst düzey siyasilerle yakın ilişkiler içinde olduğu belirtiliyor. Aralarında içişleri bakanının da bulunduğu bazı kabine üyelerinin bu iş adamlarının yaptığı konut projelerine yatırım yaptıkları anlaşıldı.

AXEL SPRİNGER: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Axel Springer, cinayetin Kuciak’ın vergi kaçakçılığını ortaya çıkaran haberleri nedeniyle işlendiğinden kuşku duymadıklarını ve şirket geri adım atmayıp, araştırmalara devam edeceklerini açıkladı. Slovak basınında, Kuciak’ın kendisine ve ailesine yönelik bazı tehditler geldiği gerekçesiyle polise başvurduğu ancak kendisine kayda değer bir koruma verilmediği ifade edildi.

Slovakya’da uzun zamandır araştırma gazetecilik yapan Tom Nicholson’ın Dennik N isimli haber sitesine yaptığı açıklamaya göre Nicholson ile Kuciak geçtiğimiz hafta görüşmüş ve her ikisinin de araştırdığı İtalyan mafyasının Slovakya’daki AB fonlarını suistimal ettiğine dair iddialar üzerine konuşmuşlardı.

İki cinayet ile ilgili soruşturma başlatan polis, Kuciak ile sevgilisinin öldürülme sebebinin “Gazetecinin araştırma işleriyle ilintili” olduğunu söyledi.

13 MART’TA BİR EYLEM DÜZENLENECEK

Gazetecinin cinayetini kınayan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Kuciak ile ailesinin yakın zamanda tehdit edildiğini belirtti. Örgüt aynı zamanda Kuciak’ın son 10 sene içerisinde AB içerisinde öldürülen beşinci gazeteci olduğunu aktardı.

Slovakya’da hizmet veren 14 basın organının genel yayın yönetmeni Kuciak’in cinayetinin çözülmesi ve gazetecilerin işlerini garanti etmeleri için hükümete çağrıda bulundu.

Kuciak’ın öldürülmesi Slovakya’da çok geniş kesimlerin tepkisini çekti. Sosyal medya üzerinden tepkilerini yazan Slovakyalılar, ülkelerinin bir “mafya devletine” dönüşebileceğine dair kaygıları olduğunu yazdı. Kuciak’ı “basın özgürlüğü kahramanı” olarak nitelendiren kullanıcılar gazetecilerin korunması için daha geniş önlemler alınmasını istedi.

Sivil toplum kuruluşları ve basın örgütleri de 13 Mart’ta gazetecinin anısında büyük bir gösteri düzenleyeceklerini açıkladılar Slovakya basını, katillerin ortaya çıkarılmasının Slovakya demokrasisi için bir “namus borcu” olduğunu vurguladı. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 18:32

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