Gazeteci Muhammet Doğru’ya 8 yıl 6 ay hapis cezası

Gazeteci Muhammet Doğru’ya 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay, 'Örgüt propagandası yapmak'tan ise 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Muhammet Doğru’nun da aralarında bulunduğu 13 kişinin yargılandığının davanın karar duruşması Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuksuz yargılanan 8 kişinin katıldığı duruşmada çok sayıda avukat hazır bulundu. duruşmada söz alan Doğru’nun Avukatı Kureyş Bilgiç, Doğru’nun avukatının değiştiğini ve Yeni Avukatı Özcan Kılıç’ın duruşmaya gelmediğine dair mazeret dilekçesini mahkemeye sunarak, duruşmasının ertelenmesini istedi. Avukatın talebini reddeden mahkeme heyeti, avukat savunmalarının ardından kararını açıkladı.

Mahkeme, Muhammet Doğru’ya “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay, “örgüt propagandası yapmak”tan ise 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca davada yargılanan diğer 11 kişiye de ayrı ayrı “örgüt üyeliği” iddiasıyla 6 yıl 3 ay, “örgüt propagandası” iddiasıyla da 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. (Sakarya/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 18:27

www.evrensel.net