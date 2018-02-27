2 bin yıllık mezarda ‘Mutlu Yıllar’ yazan kolye bulundu!

Mısır’daki Minya kenti yakınlarındaki 2300 yıllık bir mezarlıkta, 1000’den fazla heykelin yanı sıra, üzerinde 'mutlu yıllar' yazan bir kolye bulundu.

Mısır’daki Kahire’nin güneyindeki Minya kenti yakınlarındaki 2 bin 300 yıllık bir mezarlıkta, üzerinde “mutlu yıllar” yazan bir kolye bulundu. Arkeologlar, kolyenin yanı sıra mezarlıkta binden fazla heykel, mücevher, altın bir maske, çanak çömlek ve 40 lahit bulunduğunu belirtti. Mısır’ın batı çölünün kıyısında yer alan Tuna el-Gabal bölgesinin kuzeyinde bulunan mezarlıktaki kazı çalışmalarının yaklaşık 5 yıl sürmesi bekleniyor.

Arkeofili’nin haberine göre, heykellerin ve lahitlerin çoğunluğunun, MÖ 323’te Büyük İskender’in ölümüyle ve MÖ 30’da Kleopatra’nın ölümleri arasına tarihlenen Geç Antik Mısır dönemi ve Ptolemaik dönem arasına ait olduğu düşünülüyor.

Alandaki mezarların milattan önce 300’lü yıllara dayandığını belirten Eski Eserler Bakanı Khaled al-Enany, “Bu yeni bir keşfin başlangıcı. Yakın zamanda Mısır’a yeni bir arkeolojik çekim merkezi kazandıracağız” dedi.

Arkolojik çalışmaları yürüten ekibin lideri Mustafa Veziri, geçen 3 ay içinde 8 mezarlığa ulaşıldığını ve yılbaşından hemen önce üzerinde hiyeroglifle “mutlu yıllar” yazılmış bir kolye bulduklarını da söyledi. Veziri “Bu, bize öbür dünyadan gönderilmiş bir mesaj gibiydi” dedi.

Veziri, mezarların birçoğunun Antik Mısır’da bilgeliğin tanrısı Thoth’ın rahiplerine ait olduğunu belirtti. Kapak kısmına tanrı Horus’un oğullarının kafa suretlerinin işlendiği 4 adet küp de bulundu. Veziri “Küplerde, hayatlarının kaybetmiş kişilerin mumyalanmış iç organları var. Üzerlerinde kime ait olduğunu gösteren hiyeroglifler bulunuyor” dedi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 18:19

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