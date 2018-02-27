UEFA'dan, eski Antalyasporlu Nasri'ye 6 ay men cezası

UEFA, eski Antalyasporlu futbolcu Samir Nasri'ye 6 ay futboldan men cezası verildiğini açıkladı.

Fransız futbolcu Samir Nasri'nin anti-doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay men cezası aldığı kaydedildi. Nasri bu cezasının ardından Ağustos ayına kadar hiçbir kulübe imza atamayacak ve profesyonel liglerde forma giyemeyecek.



2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doping talimatlarına aykırı bir yöntemle tedavi gören Fransız yıldız, UEFA tarafından 2 yıllık bir cezaya çarptırılmıştı. Karara itiraz eden yıldız futbolcu, davayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşımış ve nihai karar çıkıncaya kadar cezanın ertelenmesini sağlamıştı.



UEFA'dan yapılan açıklamada kararın temyize götürülebileceği belirtildi. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 18:07

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